Игорь Кечаев - статистика
Тренер
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Леонидович
|Фамилия
|Кечаев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|26 сентября 1971
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Леонидович
|Фамилия
|Кечаев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|26 сентября 1971
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Лада-Тольятти
|22
|5
|8
|9
|Дата
|Матч
|18.07.2014
|Волга
|3 : 0
|Лада-Тольятти
|24.07.2014
|Лада-Тольятти
|1 : 0
|Сызрань-2003
|07.08.2014
|Лада-Тольятти
|3 : 1
|Динамо
|15.08.2014
|Носта
|1 : 1
|Лада-Тольятти
|21.08.2014
|Лада-Тольятти
|0 : 0
|КАМАЗ
|27.08.2014
|Рубин-2
|2 : 2
|Лада-Тольятти
|07.09.2014
|Лада-Тольятти
|0 : 2
|Челябинск
|12.09.2014
|Спартак
|1 : 1
|Лада-Тольятти
|17.09.2014
|Лада-Тольятти
|2 : 2
|Нефтехимик
|20.09.2014
|Сызрань-2003
|0 : 0
|Лада-Тольятти
|28.09.2014
|Лада-Тольятти
|1 : 3
|Зенит-Ижевск
|04.10.2014
|Динамо
|1 : 0
|Лада-Тольятти
|10.10.2014
|Лада-Тольятти
|1 : 2
|Носта
|16.10.2014
|КАМАЗ
|3 : 0
|Лада-Тольятти
|18.04.2015
|Челябинск
|2 : 1
|Лада-Тольятти
|24.04.2015
|Лада-Тольятти
|3 : 1
|Спартак
|30.04.2015
|Нефтехимик
|0 : 1
|Лада-Тольятти
|06.05.2015
|Лада-Тольятти
|3 : 3
|Волга
|18.05.2015
|Лада-Тольятти
|2 : 2
|Носта
|24.05.2015
|Нефтехимик
|1 : 0
|Лада-Тольятти
|30.05.2015
|Лада-Тольятти
|2 : 0
|Динамо
|05.06.2015
|Спартак
|2 : 2
|Лада-Тольятти