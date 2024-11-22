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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
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Ленинградец
Александр Шмарко
Новости
Александр Шмарко - новости
Ленинградец
Россия
12 марта 1969 (57)
Тренер
Статистика
Новости
Клуб из Петербурга будет возглавлять тренерский тандем
22 июня
2
В петербургском клубе определились с тренером на новый сезон
20 июня
В «Ленинградце» рассказали, что грозит напавшим на Евсеева и Шмарко
2024.11.22 10:07
Помощник Евсеева раскрыл подробности нападения: «Идиотов хватает везде»
2024.11.19 00:12
2
Стало известно, какой тюремный срок грозит напавшим на Евсеева
2024.11.18 15:15
10
Астраханская полиция показала видео с задержанными за драку с тренерами «Ленинградца»
2024.11.18 11:43
2
Тренеры «Ленинградца» покинули больницу и готовятся к вылету в Санкт-Петербург
2024.11.18 09:49
1
Фото
Появилась фотография помощника Евсеева после нападения в Астрахани
2024.11.18 09:22
На Евсеева напали после просьбы дать закурить
2024.11.18 08:29
4
Стало известно состояние Евсеева и его помощника после нападения в Астрахани
2024.11.18 08:05
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