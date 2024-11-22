Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • В «Ленинградце» рассказали, что грозит напавшим на Евсеева и Шмарко

    В «Ленинградце» рассказали, что грозит напавшим на Евсеева и Шмарко

    Пресс‑атташе «Ленинградца» Георгий Начкепия рассказал подробности о нападении на тренерский штаб команды, произошедшем в Астрахани несколько дней назад. Двое мужчин брызнули в лицо главному тренеру Вадиму Евсееву газом из перцового баллончика, а его помощнику Александру Шмарко порезали щеку ножом.

    – Мы возвращались из ресторана поздно вечером. Нас было семь человек, но наша компания чуть‑чуть разделилась. Мы растянулись метров на 100–150.

    Я как раз был впереди. В какой‑то момент мы остановились подождать всех. И в этот момент услышал характерные звуки стычки. Мы сразу побежали туда и увидели картину, что Вадим Валентинович стоит и держится за лицо. Коллега наш стоит тоже залитый газом, очевидно.

    Одного нападавшего уже подоспевшие ребята повалили. Александр Николаевич [Шмарко] бросился сразу же на второго, и пока мы его скручивали, Александра Николаевича, к сожалению, полоснули ножом.

    Мы быстро их нейтрализовали, я быстро вызвал скорую помощь и полицию. Службы, к счастью, быстро приехали. Мы передали нападавших полиции, медики оказали помощь. Александру Николаевичу наложили пять швов.

    С утра пришла следственная группа, всех опросила…

    – Что могло спровоцировать агрессию?

    – Провоцировать было не обязательно. Абсолютно два отмороженных человека. Чтобы вы понимали, у одного нож был примотан к руке бинтом. Я, честно говоря, не могу понять, что тобой должно двигать, чтобы так поступить.

    Что он хотел? Хотел убить? Кричал что‑то. Следствие разберется.

    Весь путь этих персонажей полицейским сейчас ясен. Может быть, мы узнаем какой‑то мотив. Хотя мне кажется, что эти ребята были под какими‑то веществами. Но пьяными они точно не были.

    – Были особенности поведения?

    – У всех было состояние шоковое. Пока мы их крутили, то немного помяли. Они орали как сумасшедшие. И в полицейской машине они там что‑то колотили и кричали. Через некоторое время они успокоились. Но были они совсем не в себе.

    – Клуб будет настаивать на самом суровом наказании?

    – Настаивать нет никакой нужды. Правоохранители очень четко сработали. Следователи заверили, что все будет по закону и ребятам светят серьезные сроки. Потому что это покушение на убийство с применением холодного оружия. Клубу дополнительно ничего делать не надо.

    – Главной вопрос про состояние здоровья пострадавших.

    – Александр Николаевич тяжело пострадал. Информации про операцию у меня нет, ему наложили швы. Но там присутствует отек. Он пока не появлялся на поле, но сегодня, может быть, он будет. Но в целом все настолько хорошо, насколько могло быть при таком нападении.

    У Вадима Валентиновича и нашего коллеги ожег слизистой. Врачи прописали препараты. Все должно прийти в норму.

    • Управление МВД России по Астраханской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении нападавших.
    • В понедельник Евсеев рассказал, что вернулся в Санкт‑Петербург, а его зрение пока полностью не восстановилось.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Евсеев подробно описал нападение в Астрахани: «18 ноября – мой второй день рождения»
    Евсеев вернулся к работе после нападения с оружием 1
    Евсеев – о хулиганском нападении: «Мы сами скрутили этих придурков, потом приехала полиция» 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:07
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 