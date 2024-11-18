Стало известно состояние Евсеева и его помощника после нападения в Астрахани

ФК «Ленинградец» сообщил, что во время нападения на сотрудников клуба в Астрахани главному тренеру команды Вадиму Евсееву брызнули перцовым газом в лицо, а его помощнику Александру Шмарко порезали щеку.

«Официальное заявление ФК «Ленинградец» в связи с нападением на сотрудников в Астрахани Первое и самое главное: все тренеры и сотрудники клуба находятся в безопасности, им оказана медицинская помощь. Угроз их жизни нет.

Вечером после игры с «Волгарем» тренеры и сотрудники клуба возвращались в отель из ресторана. На тех, кто шел последними, совершили нападение двое преступников, вооруженных ножом и перцовым баллоном.

Оба злоумышленника были обезврежены подоспевшими сотрудниками клуба и переданы полиции. В процессе наш тренер Александр Шмарко получил порез щеки, а главный тренер Вадим Евсеев был атакован перцовым газом в лицо.

Сейчас команда и штаб находится в гостинице. Завтра мы вылетаем в Санкт-Петербург и вернемся к тренировочному процессу в среду.

Подчеркиваем, что случившееся не имеет никакого отношения к прошедшей игре между «Волгарем» и «Ленинградцем», уверены, что напавшие на наших сотрудников преступники будут наказаны в соответствии с законами Российской Федерации. Берегите себя!» – говорится в сообщении клуба.

Матч «Волгарь» – «Ленинградец» в группе «золото» дивизиона А Второй лиги прошел в Астрахани 17 ноября и завершился ничьей 1:1.

Клуб из Ленинградской области занял 3-ю позицию по итогам турнира с 28 очками и весной будет претендовать на участие в стыковых матчах за место в Первой лиге. «Волгарь» остался 5-м с 25 баллами.

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