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    Владимир Калашников

    Тренер
    Имя Владимир
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Калашников
    Гражданство Россия
    Дата рождения 17 декабря 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Урал 2 2 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.06.2007 Урал 1 : 0 Локомотив
    08.08.2007 Кубань (ЛФЛ) 2 : 3 Урал
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