Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Жалел Кадри

    Тренер
    Имя Жалел
    Фамилия Кадри
    Команда Тунис
    Гражданство Тунис
    Дата рождения 14 декабря 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тунис 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.11.2022 Дания 0 : 0 Тунис
    26.11.2022 Тунис 0 : 1 Австралия
    30.11.2022 Тунис 1 : 0 Франция
    • Читайте нас: 
    11