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    Радован Каранович

    Тренер
    Имя Радован
    Фамилия Каранович
    Команда Марибор
    Гражданство Словения
    Дата рождения 3 октября 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Марибор 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.08.2022 Марибор 0 : 2 ХИК
    11.08.2022 ХИК 1 : 0 Марибор
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