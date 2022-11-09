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    Георгий Бычков

    Тренер
    Имя Георгий
    Фамилия Бычков
    Команда Спартак К
    Гражданство Россия
    Дата рождения 18 апреля 1992
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Спартак К 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.11.2022 Торпедо-2 1 : 1 Спартак К
    13.11.2022 Спартак К 1 : 0 Химик
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