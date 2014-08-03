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    Шарлес Фабиан

    Тренер
    Имя Шарлес
    Фамилия Фабиан
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 12 апреля 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Баия 6 2 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.08.2014 Палмейрас 1 : 1 Баия
    10.08.2014 Баия 1 : 0 Гойас
    16.11.2014 Баия 1 : 2 Коринтианс
    20.11.2014 Крисиума 0 : 1 Баия
    23.11.2014 Баия 1 : 2 Атлетико Паранаэнсе
    07.12.2014 Коритиба 3 : 2 Баия
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