Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Шарлес Фабиан - статистика

    Тренер
    Имя Шарлес
    Фамилия Фабиан
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 12 апреля 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Баия 6 2 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.08.2014 Палмейрас 1 : 1 Баия
    10.08.2014 Баия 1 : 0 Гойас
    16.11.2014 Баия 1 : 2 Коринтианс
    20.11.2014 Крисиума 0 : 1 Баия
    23.11.2014 Баия 1 : 2 Атлетико Паранаэнсе
    07.12.2014 Коритиба 3 : 2 Баия
    • Читайте нас: 