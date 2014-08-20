Армен Степанян - статистика
Тренер
|Имя
|Армен
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Степанян
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|30 января 1974
|Имя
|Армен
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Степанян
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|30 января 1974
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Машук-КМВ
|17
|8
|4
|5
|Дата
|Матч
|20.08.2014
|Машук-КМВ
|0 : 2
|МИТОС
|26.08.2014
|Астрахань
|1 : 2
|Машук-КМВ
|07.09.2014
|Ангушт
|3 : 0
|Машук-КМВ
|13.09.2014
|Машук-КМВ
|2 : 2
|Анжи-2
|25.09.2014
|Машук-КМВ
|2 : 0
|Спартак-Нальчик
|01.10.2014
|Терек-2
|1 : 2
|Машук-КМВ
|07.10.2014
|Машук-КМВ
|2 : 4
|Ротор
|19.10.2014
|МИТОС
|0 : 0
|Машук-КМВ
|25.10.2014
|Машук-КМВ
|2 : 0
|Астрахань
|06.11.2014
|Машук-КМВ
|1 : 1
|Ангушт
|13.11.2014
|Анжи-2
|0 : 1
|Машук-КМВ
|24.11.2014
|Спартак-Нальчик
|0 : 2
|Машук-КМВ
|28.03.2015
|Ротор
|2 : 2
|Машук-КМВ