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    Армен Степанян

    Тренер
    Имя Армен
    Отчество Михайлович
    Фамилия Степанян
    Гражданство Россия
    Дата рождения 30 января 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Машук-КМВ 17 8 4 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.08.2014 Машук-КМВ 0 : 2 МИТОС
    26.08.2014 Астрахань 1 : 2 Машук-КМВ
    07.09.2014 Ангушт 3 : 0 Машук-КМВ
    13.09.2014 Машук-КМВ 2 : 2 Анжи-2
    25.09.2014 Машук-КМВ 2 : 0 Спартак-Нальчик
    01.10.2014 Терек-2 1 : 2 Машук-КМВ
    07.10.2014 Машук-КМВ 2 : 4 Ротор
    19.10.2014 МИТОС 0 : 0 Машук-КМВ
    25.10.2014 Машук-КМВ 2 : 0 Астрахань
    06.11.2014 Машук-КМВ 1 : 1 Ангушт
    13.11.2014 Анжи-2 0 : 1 Машук-КМВ
    24.11.2014 Спартак-Нальчик 0 : 2 Машук-КМВ
    28.03.2015 Ротор 2 : 2 Машук-КМВ
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