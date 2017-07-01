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    Юрий Лукашов - статистика

    Тренер
    Имя Юрий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Лукашов
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 29 декабря 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Днепр 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.10.2017 Днепр 1 : 2 Ислочь
    01.07.2017 Слуцк 1 : 0 Днепр
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