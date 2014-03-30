Йонас Ольссон
Тренер
|Имя
|Йонас
|Фамилия
|Ольссон
|Гражданство
|Швеция
|Дата рождения
|14 января 1970
|Имя
|Йонас
|Фамилия
|Ольссон
|Гражданство
|Швеция
|Дата рождения
|14 января 1970
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Согндаль
|23
|3
|15
|5
|Дата
|Матч
|30.03.2014
|Стабек
|3 : 0
|Согндаль
|21.04.2014
|Согндаль
|1 : 3
|Стремсгодсет
|01.05.2014
|Согндаль
|1 : 2
|Русенборг
|04.05.2014
|Лиллестрем
|2 : 0
|Согндаль
|11.05.2014
|Согндаль
|2 : 1
|Старт
|16.05.2014
|Олесунн
|2 : 2
|Согндаль
|20.05.2014
|Согндаль
|2 : 1
|Бранн
|09.06.2014
|Одд
|0 : 0
|Согндаль
|12.07.2014
|Согндаль
|0 : 0
|Викинг
|20.07.2014
|Русенборг
|1 : 0
|Согндаль
|27.07.2014
|Согндаль
|1 : 3
|Одд
|02.08.2014
|Стремсгодсет
|1 : 1
|Согндаль
|16.08.2014
|Викинг
|4 : 2
|Согндаль
|24.08.2014
|Согндаль
|0 : 1
|Лиллестрем
|31.08.2014
|Старт
|3 : 2
|Согндаль
|14.09.2014
|Согндаль
|1 : 1
|Олесунн
|21.09.2014
|Сарпсборг 08
|3 : 1
|Согндаль
|27.09.2014
|Согндаль
|4 : 1
|Хаугесунд
|05.10.2014
|Волеренга
|2 : 1
|Согндаль
|19.10.2014
|Санднес Ульф
|1 : 0
|Согндаль
|26.10.2014
|Согндаль
|0 : 1
|Мольде
|02.11.2014
|Бранн
|2 : 1
|Согндаль
|09.11.2014
|Согндаль
|0 : 2
|Стабек