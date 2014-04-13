Брайан Дин
Тренер
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Дин
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|7 февраля 1968
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Дин
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|7 февраля 1968
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Сарпсборг 08
|18
|4
|6
|8
|Дата
|Матч
|13.04.2014
|Сарпсборг 08
|1 : 1
|Старт
|01.05.2014
|Одд
|2 : 0
|Сарпсборг 08
|11.05.2014
|Стабек
|3 : 2
|Сарпсборг 08
|16.05.2014
|Стремсгодсет
|4 : 1
|Сарпсборг 08
|19.05.2014
|Сарпсборг 08
|1 : 1
|Русенборг
|25.05.2014
|Олесунн
|0 : 0
|Сарпсборг 08
|09.06.2014
|Сарпсборг 08
|1 : 1
|Викинг
|12.07.2014
|Лиллестрем
|0 : 0
|Сарпсборг 08
|22.07.2014
|Сарпсборг 08
|3 : 2
|Олесунн
|24.08.2014
|Русенборг
|2 : 0
|Сарпсборг 08
|30.08.2014
|Сарпсборг 08
|2 : 2
|Одд
|14.09.2014
|Санднес Ульф
|0 : 2
|Сарпсборг 08
|21.09.2014
|Сарпсборг 08
|3 : 1
|Согндаль
|28.09.2014
|Старт
|3 : 1
|Сарпсборг 08
|05.10.2014
|Сарпсборг 08
|0 : 0
|Стремсгодсет
|26.10.2014
|Сарпсборг 08
|1 : 1
|Стабек
|02.11.2014
|Викинг
|1 : 0
|Сарпсборг 08
|09.11.2014
|Сарпсборг 08
|3 : 2
|Лиллестрем