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    Марк Венус - статистика

    Тренер
    Имя Марк
    Фамилия Венус
    Гражданство Англия
    Дата рождения 6 апреля 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мидлсбро 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.10.2013 Мидлсбро 4 : 0 Донкастер Роверс
    02.11.2013 Блэкберн 1 : 0 Мидлсбро
    09.11.2013 Мидлсбро 2 : 2 Уотфорд
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