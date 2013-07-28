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    Петер Балетт

    Тренер
    Имя Петер
    Фамилия Балетт
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 11 апреля 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Стандард 5 5 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.07.2013 Мехелен 0 : 2 Стандард
    04.08.2013 Стандард 3 : 0 Льерс
    11.08.2013 Генк 0 : 2 Стандард
    18.08.2013 Стандард 1 : 0 Оуд-Хеверли
    25.08.2013 Монс 0 : 2 Стандард
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