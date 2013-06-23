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    Тимур Уразов - статистика

    Тренер
    Имя Тимур
    Отчество Шамильевич
    Фамилия Уразов
    Гражданство Казахстан
    Дата рождения 13 сентября 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тобол 6 3 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.06.2013 Ордабасы 1 : 0 Тобол
    29.06.2013 Тобол 3 : 0 Восток
    06.07.2013 Шахтер 2 : 0 Тобол
    14.07.2013 Тобол 1 : 0 Актобе
    27.07.2013 Тобол 3 : 1 Жетысу
    04.08.2013 Астана 2 : 1 Тобол
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