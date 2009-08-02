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    Марко Карри

    Тренер
    Имя Марко
    Фамилия Карри
    Гражданство Италия
    Дата рождения 30 ноября -0001
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Таранто 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.08.2009 Таранто 1 : 3 Козенца
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