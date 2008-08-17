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    Даниэль Дзоратто

    Тренер
    Имя Даниэль
    Фамилия Дзоратто
    Гражданство Италия
    Дата рождения 15 ноября 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Модена 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.08.2008 Аталанта 2 : 1 Модена
    17.08.2008 Про Сесто 0 : 1 Модена
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