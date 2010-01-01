Статистика по турнирам

Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2010