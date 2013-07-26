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    Андрей Недорезов

    Тренер
    Имя Андрей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Недорезов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 7 октября 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Чита 8 3 3 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.07.2013 Чита 0 : 2 Сахалин
    06.08.2013 Якутия 2 : 1 Чита
    24.08.2013 Иртыш 1 : 1 Чита
    27.08.2013 Сибирь-2 1 : 2 Чита
    23.09.2013 Чита 0 : 0 Иртыш
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