Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»

    Йозеф Петрик

    Тренер
    Имя Йозеф
    Фамилия Петрик
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 3 февраля 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Слован 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.08.2012 Слован 2 : 2 Днепр
    30.08.2012 Днепр 4 : 2 Слован
    • Читайте нас: 
    11