Аллан Кун
Тренер
|Имя
|Аллан
|Фамилия
|Кун
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|2 марта 1968
|Имя
|Аллан
|Фамилия
|Кун
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|2 марта 1968
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Мидтьюлланд
|31
|11
|9
|11
|Дата
|Матч
|15.07.2012
|Копенгаген
|4 : 2
|Мидтьюлланд
|21.07.2012
|Мидтьюлланд
|3 : 1
|Нордшелланд
|27.07.2012
|Хорсенс
|2 : 2
|Мидтьюлланд
|05.08.2012
|Мидтьюлланд
|2 : 1
|Рандерс
|10.08.2012
|Оденсе
|2 : 1
|Мидтьюлланд
|17.08.2012
|Ольборг
|3 : 0
|Мидтьюлланд
|26.08.2012
|Мидтьюлланд
|1 : 1
|Силькеборг
|17.09.2012
|Орхус
|3 : 2
|Мидтьюлланд
|23.09.2012
|Мидтьюлланд
|1 : 1
|Брондбю
|01.10.2012
|Мидтьюлланд
|1 : 3
|Сендерийск
|07.10.2012
|Рандерс
|2 : 1
|Мидтьюлланд
|21.10.2012
|Мидтьюлланд
|1 : 1
|Оденсе
|28.10.2012
|Мидтьюлланд
|1 : 1
|Брондбю
|05.11.2012
|Ольборг
|1 : 3
|Мидтьюлланд
|12.11.2012
|Мидтьюлланд
|0 : 0
|Эсбьерг
|26.11.2012
|Орхус
|1 : 1
|Мидтьюлланд
|02.12.2012
|Мидтьюлланд
|1 : 3
|Силькеборг
|09.12.2012
|Хорсенс
|0 : 2
|Мидтьюлланд
|02.03.2013
|Мидтьюлланд
|1 : 0
|Сендерийск
|11.03.2013
|Мидтьюлланд
|1 : 1
|Нордшелланд
|17.03.2013
|Брондбю
|1 : 1
|Мидтьюлланд
|29.03.2013
|Мидтьюлланд
|2 : 2
|Копенгаген
|01.04.2013
|Нордшелланд
|3 : 1
|Мидтьюлланд
|06.04.2013
|Сендерийск
|0 : 2
|Мидтьюлланд
|13.04.2013
|Мидтьюлланд
|5 : 2
|Хорсенс
|22.04.2013
|Эсбьерг
|0 : 1
|Мидтьюлланд
|29.04.2013
|Мидтьюлланд
|2 : 3
|Ольборг
|06.05.2013
|Оденсе
|0 : 1
|Мидтьюлланд
|12.05.2013
|Мидтьюлланд
|3 : 0
|Рандерс
|16.05.2013
|Силькеборг
|1 : 1
|Мидтьюлланд
|20.05.2013
|Мидтьюлланд
|3 : 2
|Орхус