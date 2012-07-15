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    Аллан Кун

    Тренер
    Имя Аллан
    Фамилия Кун
    Гражданство Дания
    Дата рождения 2 марта 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мидтьюлланд 31 11 9 11
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.07.2012 Копенгаген 4 : 2 Мидтьюлланд
    21.07.2012 Мидтьюлланд 3 : 1 Нордшелланд
    27.07.2012 Хорсенс 2 : 2 Мидтьюлланд
    05.08.2012 Мидтьюлланд 2 : 1 Рандерс
    10.08.2012 Оденсе 2 : 1 Мидтьюлланд
    17.08.2012 Ольборг 3 : 0 Мидтьюлланд
    26.08.2012 Мидтьюлланд 1 : 1 Силькеборг
    17.09.2012 Орхус 3 : 2 Мидтьюлланд
    23.09.2012 Мидтьюлланд 1 : 1 Брондбю
    01.10.2012 Мидтьюлланд 1 : 3 Сендерийск
    07.10.2012 Рандерс 2 : 1 Мидтьюлланд
    21.10.2012 Мидтьюлланд 1 : 1 Оденсе
    28.10.2012 Мидтьюлланд 1 : 1 Брондбю
    05.11.2012 Ольборг 1 : 3 Мидтьюлланд
    12.11.2012 Мидтьюлланд 0 : 0 Эсбьерг
    26.11.2012 Орхус 1 : 1 Мидтьюлланд
    02.12.2012 Мидтьюлланд 1 : 3 Силькеборг
    09.12.2012 Хорсенс 0 : 2 Мидтьюлланд
    02.03.2013 Мидтьюлланд 1 : 0 Сендерийск
    11.03.2013 Мидтьюлланд 1 : 1 Нордшелланд
    17.03.2013 Брондбю 1 : 1 Мидтьюлланд
    29.03.2013 Мидтьюлланд 2 : 2 Копенгаген
    01.04.2013 Нордшелланд 3 : 1 Мидтьюлланд
    06.04.2013 Сендерийск 0 : 2 Мидтьюлланд
    13.04.2013 Мидтьюлланд 5 : 2 Хорсенс
    22.04.2013 Эсбьерг 0 : 1 Мидтьюлланд
    29.04.2013 Мидтьюлланд 2 : 3 Ольборг
    06.05.2013 Оденсе 0 : 1 Мидтьюлланд
    12.05.2013 Мидтьюлланд 3 : 0 Рандерс
    16.05.2013 Силькеборг 1 : 1 Мидтьюлланд
    20.05.2013 Мидтьюлланд 3 : 2 Орхус
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