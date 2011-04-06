Юрий Коноплев - статистика
Тренер
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Коноплев
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|2 февраля 1962
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Коноплев
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|2 февраля 1962
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Витебск
|31
|7
|16
|8
|Дата
|Матч
|06.04.2011
|Витебск
|1 : 1
|Торпедо-БелАЗ
|10.04.2011
|Шахтер
|1 : 0
|Витебск
|15.04.2011
|Неман
|0 : 1
|Витебск
|19.04.2011
|Витебск
|0 : 1
|Белшина
|23.04.2011
|Минск
|1 : 3
|Витебск
|30.04.2011
|Витебск
|1 : 0
|Гомель
|07.05.2011
|БАТЭ
|4 : 1
|Витебск
|11.05.2011
|Витебск
|0 : 1
|Нафтан
|15.05.2011
|Днепр
|0 : 0
|Витебск
|21.05.2011
|Витебск
|1 : 3
|Динамо
|27.05.2011
|Витебск
|2 : 1
|Динамо-Брест
|19.06.2011
|Витебск
|0 : 2
|Шахтер
|26.06.2011
|Витебск
|0 : 1
|Неман
|02.07.2011
|Белшина
|2 : 0
|Витебск
|09.07.2011
|Витебск
|1 : 0
|Минск
|22.07.2011
|Гомель
|2 : 2
|Витебск
|30.07.2011
|Витебск
|0 : 1
|БАТЭ
|05.08.2011
|Нафтан
|1 : 1
|Витебск
|13.08.2011
|Витебск
|0 : 2
|Днепр
|20.08.2011
|Динамо
|2 : 2
|Витебск
|28.08.2011
|Витебск
|3 : 0
|Динамо-Брест
|11.09.2011
|Динамо
|2 : 0
|Витебск
|17.09.2011
|Витебск
|1 : 1
|Шахтер
|25.09.2011
|Нафтан
|1 : 1
|Витебск
|01.10.2011
|Витебск
|0 : 3
|Белшина
|16.10.2011
|Гомель
|2 : 0
|Витебск
|23.10.2011
|Витебск
|1 : 0
|Минск
|27.10.2011
|БАТЭ
|2 : 2
|Витебск
|05.11.2011
|Витебск
|0 : 1
|Торпедо-БелАЗ
|19.11.2011
|Витебск
|2 : 3
|Неман
|27.11.2011
|Днепр
|1 : 0
|Витебск