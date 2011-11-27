Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юрий Коноплев - статистика

Беларусь
2 февраля 1962 (64)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Витебск
31
7
16
8
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Днепр
1 : 0
27.11.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Витебск
2 : 3
19.11.2011
Неман
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Витебск
0 : 1
05.11.2011
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
2 : 2
27.10.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Витебск
1 : 0
23.10.2011
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
16.10.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Витебск
0 : 3
01.10.2011
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
1 : 1
25.09.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Витебск
1 : 1
17.09.2011
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Динамо Мн
2 : 0
11.09.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Витебск
3 : 0
28.08.2011
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Динамо Мн
2 : 2
20.08.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Витебск
0 : 2
13.08.2011
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан
1 : 1
05.08.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Витебск
0 : 1
30.07.2011
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Гомель
2 : 2
22.07.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Витебск
1 : 0
09.07.2011
Минск
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Белшина
2 : 0
02.07.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Витебск
0 : 1
26.06.2011
Неман
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Витебск
0 : 2
19.06.2011
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Витебск
2 : 1
27.05.2011
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Витебск
1 : 3
21.05.2011
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Днепр
0 : 0
15.05.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Витебск
0 : 1
11.05.2011
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
БАТЭ
4 : 1
07.05.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Витебск
1 : 0
30.04.2011
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Минск
1 : 3
23.04.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Витебск
0 : 1
19.04.2011
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Неман
0 : 1
15.04.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Шахтер
1 : 0
10.04.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Витебск
1 : 1
06.04.2011
Торпедо-БелАЗ
Главные новости
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
5
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
6
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
1
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
4
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
Батраков может покинуть «Галатасарай» зимой
15:18
11
Мусаев может уйти из «Краснодара» в клуб из Лиги чемпионов
14:50
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+