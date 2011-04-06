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    Юрий Коноплев

    Тренер
    Имя Юрий
    Фамилия Коноплев
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 2 февраля 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Витебск 31 7 16 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.04.2011 Витебск 1 : 1 Торпедо-БелАЗ
    10.04.2011 Шахтер 1 : 0 Витебск
    15.04.2011 Неман 0 : 1 Витебск
    19.04.2011 Витебск 0 : 1 Белшина
    23.04.2011 Минск 1 : 3 Витебск
    30.04.2011 Витебск 1 : 0 Гомель
    07.05.2011 БАТЭ 4 : 1 Витебск
    11.05.2011 Витебск 0 : 1 Нафтан
    15.05.2011 Днепр 0 : 0 Витебск
    21.05.2011 Витебск 1 : 3 Динамо
    27.05.2011 Витебск 2 : 1 Динамо-Брест
    19.06.2011 Витебск 0 : 2 Шахтер
    26.06.2011 Витебск 0 : 1 Неман
    02.07.2011 Белшина 2 : 0 Витебск
    09.07.2011 Витебск 1 : 0 Минск
    22.07.2011 Гомель 2 : 2 Витебск
    30.07.2011 Витебск 0 : 1 БАТЭ
    05.08.2011 Нафтан 1 : 1 Витебск
    13.08.2011 Витебск 0 : 2 Днепр
    20.08.2011 Динамо 2 : 2 Витебск
    28.08.2011 Витебск 3 : 0 Динамо-Брест
    11.09.2011 Динамо 2 : 0 Витебск
    17.09.2011 Витебск 1 : 1 Шахтер
    25.09.2011 Нафтан 1 : 1 Витебск
    01.10.2011 Витебск 0 : 3 Белшина
    16.10.2011 Гомель 2 : 0 Витебск
    23.10.2011 Витебск 1 : 0 Минск
    27.10.2011 БАТЭ 2 : 2 Витебск
    05.11.2011 Витебск 0 : 1 Торпедо-БелАЗ
    19.11.2011 Витебск 2 : 3 Неман
    27.11.2011 Днепр 1 : 0 Витебск
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