Выбрали топ-20 в истории.

Кто для вас лучший тренер в истории футбола? Жозе Моуринью? Йохан Кройфф? Пеп Гвардиола? Наверное, с одним вариантом определиться легко. А кто для вас лучшие тренеры мира? Назовете список лучших тренеров в истории? Давайте поможем – выберем топ-20 вместе с сайтом FourFourTwo.

20. Луи ван Гаал

Тренировал многие топ-клубы мира и запомнился везде. Особенно хороши при нем были «Аякс», «Барса» и «Бавария».

19. Нерео Рокко

У Рокко была не очень сильная карьера игрока, зато он был классным тренером. Главный его тренерский проект – «Милан», с которым он выиграл все трофеи в середине XX века.

18. Оттмар Хитцфельд

Был легендарным тренером и для дортмундской «Боруссии», и для «Баварии». В 1997-м принял предложение от «Мюнхена», из-за чего «Боруссия даже разорвала с ним контракт. Выигрывал ЛЧ и с тем, и с другим клубом.

17. Карло Анчелотти

Нам повезло: мы в прямом эфире наблюдаем за успехами Карло Анчелотти. В следующем году он станет тренером сборной Бразилии, а пока спокойно остается в одном из самых больших клубов мира – в «Реале».

16. Мигель Муньос

Родился в Мадриде, провел лучшие годы в Мадриде и добился тренерской славы тоже в Мадриде. Муньос как футболисты четыре раза выигрывал чемпионат Испании с «Реалом». Как тренер – сделал это еще девять раз и тоже с «Реалом». Суммарно во всех амплуа Муньос провел в мадридском клубе 25 лет.

15. Висенте Дель Боске

История знает немало великих испанских тренеров, но Висенте Дель Боске – особенный персонаж в этом списке. Когда, казалось, его тренерская карьера пошла на спад (в 2007-м он был спортдиром «Кадиса»), он внезапно принял предложение сборной Испании и выиграл с ней ЧМ-2010 и Евро-2012.

14. Джованни Трапаттони

23 – число выигранных трофеев Трапаттони-тренера. Он проработал во всех итальянских топ-клубах, дважды приходил в «Баварию», принимал сборную Италии. А закончил активную карьеру Трапаттони в сборной Ирландии.

13. Марчело Липпи

В его тренерской карьере было 14 команд. С «Ювентусом» он выиграл вообще все. Но когда Липпи спрашивают о главной победе, он ехидно улыбается и говорить о золоте мирового первенства 2006 года.

12. Жозе Моуринью

Помните, когда Жозе ворвался в медиапространство? Это было еще в начале нулевых. Фишка Жозе в том, что за 20+ лет он не устал от футбола: он все так же ловит кайф от него, изучает современные тенденции, прогрессирует и выигрывает.

11. Брайан Клаф

Английские фанаты шутят: «Ноттингем» дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов, а «Арсенал» – ни разу. Те две победы «Форест» одержал вместе с великим Брайаном Клафом.

Вообще в карьере Клафа-тренера не было действительно топовых клубов. Клаф даже дважды отказывал сборной Англии. Но его уникальность в том, что везде, где бы он не был, то показывал великолепный футбол.

10. Валерий Лобановский

Великий советский тренер работал с многими командами. Но главным его проектом было киевское «Динамо». Лобановский воспитал многих сильных футболистов, которые вспоминают его добрым словом до сих пор.

9. Эрнст Хаппель

Дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов. И оба раза делал это с не самыми сильными командами: «Фейеноорд» (1970) и «Гамбург» (1983).

8. Эленио Эррера

Родился в Аргентине, провел игровую карьеру во Франции, стал легендарным тренером для Испании и Италии. Фанаты запомнят его чемпионства с «Атлетико», «Барселоной» и «Интером».

7. Сэр Мэтт Басби

В тренерской карьере Мэтта Басби было три графы: «Манчестер Юнайтед», Великобритания и Шотландия. Но «Юнайтед» запомнят его больше всего. Во-первых, благодаря классному футболу. Во-вторых, благодаря трофеям – с «Ман Юнайтед» Басби выиграл 13 кубков.

6. Арриго Сакки

Эталон стиля – команды Сакки всегда играли в привлекательный футбол – и нужно отметить, что тренерскую карьеру Арриго начал с любительских соревнований. Правда, закончил он ее рано – в 2001 году, когда ему было 55 лет.

5. Пеп Гвардиола

Автор двух треблов и трех прекрасных команд. В каждом клубе («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити») при Гвардиоле раскрывается куча игроков. В 2025-м у него закончится контракт с «Сити», говорят, он поменяет клуб. Ждем его в Италии или в какой-нибудь сборной?

4. Билл Шенкли

За 10 лет не очень сильной тренерской карьеры он дошел до «Ливерпуля» и идеально подготовился к нему. Вместе с «Ливерпулем» Шенкли трижды брал чемпионат Англии, взял Кубок УЕФА и трижды получал Суперкубок страны.

3. Йохан Кройфф

Многие называют Кройффа идеальным тренером: он не только ставил в целом отличную командную игру, но и развивал отдельных игроков. Пеп Гвардиола, например, стал при нем суперзвездой. А позже – ориентировался на Йохана, когда учился на тренера.

2. Ринус Михелс

Михелс – тренер-гений второй половины XX века. Он работал в Голландии, Испании, США, Германии. С «Барселоной» Михелс выиграл чемпионат и Кубок Испании. С «Аяксом», который был клубом всей его жизни, установил гегемонию в Голландии и в 1971-м стал обладателем Кубка Чемпионов.

1. Сэр Алекс Фергюсон

Великий сэр Алекс ассоциируется у всех с «Манчестер Юнайтед», и это правильно. Фергюсон провел в клубе 27 лет на посту тренера, вывел его из второго дивизиона и был автором главных клубных побед в современной истории. Суммарно Фергюсон выиграл с «МЮ» 38 трофеев, а после ухода не тренировал больше нигде.