Лучшие футболисты мира: только два игрока выступают в наши дни

Выделили топ-10.

В истории футбола были миллионы футболистов. Сотни тысяч из них были неплохими игроками, тысячи засветились в топовых чемпионатах. Но только десятки оставили существенный вклад в развитие игры.

Миллиарды фанатов со всего мира много лет спорят, а какие же футболисты были лучшими в мире. Мы воспользовались рейтингом сайта FourFourTwo и расписали топ-10 лучших футболистов за всю историю футбола.

10. Джордж Бест

У фанатов двоякое ощущение от вклада Джорджа Беста в футбол. С одной стороны, по словам многих людей, он не реализовал свой талант полностью: мог играть сильно дольше, показывать высочайший уровень до конца карьеры и стать успешным тренером – но этому помешали вредные привычки Беста.

С другой стороны, он выиграл все трофеи с «Манчестер Юнайтед» и взял «Золотой мяч». Сэр Мэтт Басби, тренировавший «МЮ», когда тот взял Кубок европейских чемпионов с Бестом в составе, сказал: «Если у вас есть футболист, который играет на уровне Беста, то вы выиграете чемпионат Англии. Но если у вас есть футболист, который на поле думает как Джордж Бест, то я хочу поздравить вас: вы непобедимы».

Легендарный «зубастик», который стал легендой во всех странах, в которых играл. На его счету – успешные сезоны за «Барселону», «Интер», «Реал» и «Милан». Он действительно выиграл вообще все, а со сборной Бразилии дважды брал кубок чемпионата мира. Правда, сам признавался позже, что мог дольше поиграть за «Реал», но поддался нежеланию вкладывать большие силы ради серьезной конкуренции и ушел из «Мадрида».

Сейчас Роналдо тоже связан с футболом. Он – владелец и президент «Реала Вальдолида». В декабре-2020 купил 90% акций «Крузейро», в котором начинал карьеру.

8. Альфредо Ди Стефано

Великий нападающий и тренер мадридского «Реала». С именем Ди Стефано ассоциируются начальные успехи клуба в XX веке после спада. Сам Ди Стефано говорил о своей карьере в «Реале»: «Величайший выбор – стать членом такой прекрасной команды. Друзья говорили: «Зачем тебе «Реал»? Тобой интересуются в Англии. Я не понимал, как они вообще могут так выражаться о лучшем клубе всех времен».

7. Франц Беккенбауэр

Легенда «Баварии», выигравший со сборной ФРГ чемпионат мира и чемпионат Европы. Когда у Беккенбауэра спрашивали, в чем его уникальность, он ответил: «Я выигрывал Бундеслигу после периода, когда хотел завершить карьеру».

Беккенбауэр говорит об отъезде на три года в Нью-Йорк и триумфальное возвращение в «Гамбург» в 35 лет. Беккенбауэр играл до 38, а потом запустил тренерскую карьеру. Со сборной ФРГ он взял чемпионат мира в 1990-м, с «Марселем» – чемпионат Франции, с «Баварией» – Бундеслигу и Кубок УЕФА.

Стал легендой как игрок и как тренер. Зидана называли человеком, который идеален и в обороне, и в атаке. Сам Зинедин говорил, что чувствовал себя творческим футболистом, поэтому ему так нравилось влиять на развитие атак.

Закончил карьеру Зидан ярко – удалился после удара головой Матерацци в финале ЧМ-2006.

5. Йохан Круифф

Важная личность для определения стиля в истории футбола. Когда Круифф играл, все ориентировались на его действия. Когда он стал тренером, то быстро придумал собственную игру – и теперь на него уже ориентировались старшие коллеги. Круифф сделал звездами множество игроков. Но еще сильнее он повлиял на тренеров. Хосеп Гвардиола говорил: «Это нормально, что самых успешных тренеров сравнивают с Круиффом: все хотят сопоставить современное величие с величием прошлых лет. Но проблема в том, что ни один тренер не повторит успех и стиль Йохана. В этом плане он уникален».

Один из двух современных представителей в этом топе: много раз признавался лучшим в своих командах. Роналду выигрывал почти везде, где только играл – остался только «Аль-Наср». Успехов Роналду добивался и со сборной Португалии, но до главной мечты, до победы на чемпионате мира, он так и не дошел.

Икона сборной Аргентины в XX веке и главная звезда в истории «Наполи». Марадона жил ярко и играл так же. Главный хайлайт в его карьере – самый спорный эпизод в истории футбола: гол в ворота англичан рукой.

При этом Марадона не стал блестящим тренером. Но, кажется, это и не важно: если хотите узнать о роли Марадоны в футболе, просто загляните в Неаполь и спросите местных жителей о любви к нему.

2. Пеле

Король футбола. И о нем лучше всего сказал как-то его сосед по рейтингу – Марадона: «Когда я был игроком, то хотел быть сильнее. Наверное, в два-три раза. Так бы я был сильнейшим футболистом своего времени – это точно. Но даже благодаря таким навыкам у меня было бы всего лишь половины от способностей Пеле».

Нам повезло: мы действительно видели игру если не лучшего, то одного из лучших футболистов в истории. Месси – идеальный футболист и идеальный семьянин. Он никогда не был замечен в скандалах и ссорах: Месси просто играл, просто удивлял фанатов и просто взял семь «Золотых мячей».

В этом году он ненадолго оставался свободным агентом и был близок к возвращению в «Барселону». Но тогда бы у клуба и некоторых игроков возникли бы финансовые проблемы. В итоге Месси принял предложение от «Интера» из Майами.