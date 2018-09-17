10 мощных клубов, которые провалили старт сезона

Больше сенсаций в Испании. Российская команда тоже есть.

«Вест Хэм»

Прошлый сезон: 13 место

Сейчас: 3 очка в 5 матчах

Казалось бы, что удивительного в неудачах середняка? Но «молотобойцы» в межсезонье очень симпатично обновились: из важных игроков ушел лишь Куяте, зато более сотни миллионов евро было затрачено на Фелипе Андерсона, Диопа, Ярмоленко, Фабьянски, Санчеса и Переса плюс Уилшер пришел в качестве свободного агента. Вдобавок ко всему в АПЛ вернулся мудрый Мануэль Пеллегрини – именно ему доверено делать из «Вест Хэма» крутую команду.

С такими изменениями впору забить себе как минимум место в десятке, но «Вест Хэм» на старте проиграл первые четыре матча и лишь в пятом добился победы, переиграв «Эвертон». Конечно, не помог и календарь (1:7 в общей сложности от «Ливерпуля» и «Арсенала» в гостях), но проигрывать дома «Борнмуту» и «Вулверхэмптону» было уж совсем необязательно.

«Валенсия»

Прошлый сезон: 4 место

Сейчас: 3 очка в 4 матчах

Валенсийцы весной финишировали ниже только лишь «Барселоны», «Реала» и «Атлетико», а в межсезонье очень круто закупились: новичками клуба стали Гуэдеш, Кондогбиа, Гамейро, Диакаби, Пиччини и Мурильо, также арендованы Батшуайи и Черышев. Очень солидное усиление перед Лигой чемпионов, а на выходе пока – ноль побед в четырех матчах чемпионата. «Валенсия» трижды сыграла вничью и уступила «Эспаньолу», так что теперь располагается недалеко от зоны вылета. От четвертой команды Испании ждали совсем иного.

«Севилья»

Прошлый сезон: 7 место

Сейчас: 4 очка в 4 матчах

Севильский клуб спокойно выносил соперников в Лиге Европы, а в первом туре чемпионата уничтожил «Райо Вальекано». Дальше – провал. «Севилья» не может забить три игры подряд, она проиграла дерби «Бетису», провела совершенно отвратительный матч против «Хетафе» и в целом переживает не лучший этап. Много надежд было связано с приглашением Пабло Мачина, потащившего в элиту испанского футбола скромную «Жирону», ждут чудес и от Квинси Промеса. Но у первого пока посредственные результаты, а второй выходит лишь на замену.

«Вильярреал»

Прошлый сезон: 5 место

Сейчас: 4 очка в 4 матчах

Неплохая новость для «Спартака» – соперник по Лиге Европы стартовал очень скромно. И следом плохая – «Атлетик», который вышиб наш клуб из еврокубка в феврале, в прошлом сезоне вообще финишировал 16-м, так что это не показатель. Но для себя «Вильярреал» сезон начал неважно. В межсезонье клуб потратил более 80 млн евро на трансферы, но пока лишь Касерес и Морено выглядят более-менее прилично. Впрочем, два забитых мяча в четырех матчах и домашние поражения от «Реала Сосьедад» и «Жироны» – не слишком были ожидаемы.

«Интер»

Прошлый сезон: 4 место

Сейчас: 4 очка в 4 матчах

«Интер», наконец-то, ворвался в Лигу чемпионов, а в прошлом сезоне не проигрывал со старта аж до декабря и очень долго действовал на нервы «Ювентусу». Усилить команду были призваны де Фрей, Врсалько, Мартинес и Наингголан, а на выходе – минус восемь от «Юве» уже после каких-то четырех матчей. Сначала поражение от «Сассуоло», затем упущенная победа в игре с «Торино» («Интер» вел 2:0), затем разгром «Болоньи» 3:0 (ну, кажется, дело пошло), а потом необъяснимое поражение дома от «Пармы», которая только что вернулась в Серию А. Не проваливается пока лишь Перишич, традиционно хорош Раджа, но в остальном радоваться нечему. А Икарди пока еще не забивал вообще.

«Шальке»

Прошлый сезон: 2 место

Сейчас: 0 очков в 3 матчах

Типичная немецкая история – молодой тренер вытаскивает клуб высоко, а затем стартует плохо, но все этому удивляются как в первый раз. Дела же сейчас у 33-летнего Доменико Тедеско идут неважно. Уход Горецки удалось компенсировать приобретением Руди, в межсезонье в тренировочных матчах команда вроде был выглядела неплохо, в Кубке тоже победила, а как стартовал сезон – 1:2, 0:2, 1:2, и это в соперниках не было ни «Баварии», ни дортмундской «Боруссии», ни «Лейпцига», ни «Хоффенхайма» – все три матча проиграны «Вольфсбургу», «Герте» и «Боруссии» М. Может и жаль, что «Локомотив» свой путь в Лиге чемпионов начинает не в Гельзенкирхене.

«Байер»

Прошлый сезон: 5 место

Сейчас: 0 очков в 3 матчах

Как не задалось у Тедеско, так и провальным вышел старт для Хайко Херрлиха. Его клуб вообще располагается на самом дне Бундеслиги с разницей 2:8. Причем соперники те же, что и у «Шальке», только вместо «Герты» – «Бавария». Утешает, впрочем, это мало. Купленный на замену Хенриксу Вайзер пока не справляется справа в обороне, юный Паулиньо, на которого потратили почти 20 миллионов, сыграл всего 26 минут. Не лучшие времена для 19-летнего Кая Хавертца, которого признали лучшим игроком прошлого сезона. Для прогресса нужен клуб получше.

«Монако»

Прошлый сезон: 2 место

Сейчас: 5 очков в 5 матчах

Если в борьбе за чемпионство в Лиге 1 с «ПСЖ» важно для начала просто не отстать, то «Монако» ее, по сути, уже проиграл. После пяти туров уже аж минус десять от парижан. Проще смотреть вниз – до зоны вылета всего одно очко, это так сейчас играет новый клуб Александра Головина. На старте был обыгран «Нант», а дальше – всего два балла в четырех играх, при этом принципиальный матч с «Марселем» из победного превратился в проигрышный лишь в последние 15 минут. Тащить клуб пытаются Фалькао и Тилеманс, у Глика, одного из лидеров, напротив, слишком много ошибок. Зато нескучно – 0:0 сыграли лишь с «Лиллем».

«Фенербахче»

Прошлый сезон: 2 место

Сейчас: 6 очков в 5 матчах

Испытаний у Филиппа Коку – выше крыши. Из Лиги чемпионов вылетели, после чего умудрились проиграть в трех матчах подряд, да еще и кому – откровенным середнякам, которым и место в десятке за счастье.

Так что клуб Вальбуэна, Айю, Слимани, Сольдадо, Ислы и Нойштедтера зависает на 11 месте и лишь издалека наблюдает за чемпионской гонкой. Впрочем, в Турции все может поменяться в любой момент. Однако провал «Фенербахче» слишком уж бросается в глаза.

«Локомотив»

Прошлый сезон: 1 место

Сейчас: 9 очков в 7 матчах

Все как-то слишком сложно у «Локо» в нынешнем сезоне. Конфликты в руководстве никуда не делись, приобретения пока сработали не все, так еще и результаты совсем уж удручают. Лишь две победы, всего пять забитых голов, набранные очки даются тяжело. «Локомотив» при Семине спустился примерно туда же, откуда тренер его вытащил, придя в клуб. Перед стартом в Лиге чемпионов все тревожно. Впрочем, об этом мы говорим уже давно.

У «Локомотива» большие проблемы