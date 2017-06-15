Доннарумма отказался от контракта с «Миланом». «Рома» требует от «Зенита» 80 миллионов. Дайджест событий дня

Официально: Доннарумма не будет продлевать контракт с «Миланом»

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне сообщил о будущем вратаря «россонери» Джанлуиджи Доннаруммы. «Я решил, что вместо официального релиза по поводу ситуации с Доннаруммой, расскажу о результатах беседы с Мино Райолой (агент голкипера – прим. «Бомбардира») лично. Он сказал, что Доннарумма принял решение не продлевать контракт с клубом. Это собственное и окончательное решение игрока», – сказал Фассоне.

Данни: «Я хотел закончить карьеру в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни попрощался с болельщиками петербургского клуба. Напомним, руководство сине-бело-голубых решило не продлевать контракт с 33-летним футболистом, чье соглашение истекает 30 июня 2017 года. «Все знают, что я хотел закончить карьеру в «Зените». 12 лет в России были полны позитивных эмоций, и мне очень жаль уезжать. Буду всегда помнить всех болельщиков Петербурга и других городов. Они навсегда останутся в моем сердце», – сказал Данни. Добавим, что сегодня на Манежной площади в Санкт-Петербурге был открыт бюст Данни.

Путин – Газзаеву: «Когда в футбол играть будем?»

Президент России Владимир Путин спросил у Валерия Газзаева, когда сборная России будет успешно играть в футбол. «Вижу здесь в зале Валерия Газзаева. Хочу спросить, а когда мы в футбол играть будем?» – сказал Путин во время «Прямой линии». «Спасибо за прекрасную инфраструктуру, что вы уделяете внимание здоровью нации и здоровому образу жизни. Надеюсь, что новая молодая сборная сыграет удачно на Кубке конфедераций. Все мы получим удовольствие. Вспоминаю 2010 год, когда ваше внимание способствовало тому, что мы получили право на проведение чемпионата мира-2018», – ответил президенту Валерий Газзаев.

«Реал» хочет получить от продажи Мораты в «Манчестер Юнайтед» 78 миллионов

Руководство «Реала» намерено получить от продажи нападающего Альваро Мораты в «Манчестер Юнайтед» не менее 78 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что агент футболиста прибыл в офис мадридского клуба, чтобы согласовать трансфер игрока. В минувшем розыгрыше Примеры Мората провел за «Реал» 26 матчей, в которых записал на свой счет 15 забитых мячей.

«Рома» требует от «Зенита» 80 миллионов за Маноласа и Паредеса

Руководство «Ромы» планирует выручить от продажи защитника Костаса Маноласа и полузащитника Леандро Паредеса «Зениту» около 80 миллионов евро, сообщает Pagine Romaniste. Российский клуб ранее предлагал за обоих футболистов 50 миллионов евро. Действующий контакт Паредеса с «Ромой» рассчитан до середины 2019 года. В прошедшем сезоне он записал на свой счет 27 матчей в чемпионате Италии, три гола и одну результативную передачу. Манолас выступает в составе римского клуба с 2014 года. В минувшем сезоне он сыграл 45 матчей во всех турнирах, отдав две результативные передачи. Всего за клуб на его счету 131 матч, два гола и пять результативных передач.

На Кубке конфедераций-2017 команды смогут делать четвертую замену в дополнительное время

На Кубке конфедераций-2017 будет проведен эксперимент с использование четвертое замены, если команды будут переходить в дополнительное время. Об этом заявил директор ФИФА по техническому развитию Марко ван Бастен. Напомним, турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. «Мы будем тестировать систему видеопомощи арбитрам, а также возможность проведения четвертой замены в дополнительное время. Кубок конфедераций – отличная возможность для подобных экспериментов», – сказал ван Бастен.

«Нант» объявил о подписании контракта с Раньери

«Бомбардир» писал о договоренности между «Нантом» и тренером Клаудио Раньери. Пост главного тренера команды освободился после ухода Сержиу Консейсау в «Порту». Сегодня пресс-служба «Нанта» разместила в официальном твиттере клуба итальянский флаг. Позже было объявлено о подписании двухлетнего контракта с 65-летним специалистом. 23-го февраля Раньери был уволен с должности главного тренера «Лестера». В сезоне-2015/16 «лисы» выиграли английскую Премьер-лигу.

Меркис: «Широков сам предложил сфотографироваться с клубным шарфом «Енисея»

Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис рассказал о встрече с Романом Широковым. «Недавно мы с Романом Николаевичем встречались на Кипре. Дело было на Кубке ФНЛ. Он в статусе уже спортивного чиновника смотрел игру «Енисея». Я к нему подошел и сказал: «Роман Николаевич, спасибо вам, что отреагировали в той истории с контрактом и помогли раскрутиться твиттеру «Енисея». Он сначала меня не узнал, а когда сказал про твиттер – вспомнил. По итогу Широков сам предложил сфотографироваться с клубным шарфом. Я сделал твит по этому поводу, подписав фото: «Все-таки договорились», – рассказал Меркис. Напомним, Меркис через твиттер «Енисея» в шутку предлагал Широкову подписать контракт с клубом. Полностью интервью со Станиславом Меркисом можно прочитать здесь.

«За мои твиты прошлый директор клуба покрыл меня матом». Самый молодой пресс-атташе России, который стал звездой