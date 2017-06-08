«Манчестер Сити» подписал Эдерсона. «Рубин» уволил Грасию. Дайджест событий дня

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Эдерсона

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о переходе голкипера «Бенфики» Эдерсона. Ранее сообщалось, что трансфер 23-летнего бразильца обойдется «горожанам» в 40 миллионов евро. В минувшем сезоне чемпионата Португалии Эдерсон провел 27 матчей, в которых пропустил 12 голов.

Вилюш – игрок «Ростова»

Польский защитник Мацей Вилюш стал игроком «Ростова». Футболист перешел из «Леха». Контракт Вилюша с российской командой рассчитан на три года. На счету 28-летнего Вилюша есть четыре матча за сборную Польши. «Ростов» – шестой клуб в карьере польского игрока. Стоимость Вилюша оценивается в 250 тысяч евро.

Луческу может продолжить работу в «Зените»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может продолжить сотрудничество с клубом из Санкт-Петербурга. Напомним, ранее румынский специалист ранее был отправлен в отставку с поста наставника команды. На его место назначен Роберто Манчини. «Существует вариант, что Луческу продолжит работу в «Зените» в ином качестве. Он сейчас обсуждается и является приоритетным для специалиста», – рассказал источник, близкий к ситуации.

«При нем я разучился играть в футбол». Что Луческу сделал в «Зените» не так

ЦСКА продлил контракты с Игнашевичем и братьями Березуцкими

ЦСКА объявил о продлении контрактов с защитниками команды Сергеем Игнашевичем и братьями Алексеем и Василием Березуцкими. Соглашения всех трех игроков рассчитаны до окончания сезона-2017/18.

Источник: Манолас отказался переходить из «Ромы» в «Зенит»

Защитник «Ромы» Константинос Манолас отказался от предложения «Зенита» перейти в петербургский клуб во время летнего трансферного окна. По информации FC Inter News, 25-летний грек не планирует менять клубную прописку в ближайшее время. Отметим, что действующее соглашение футболиста с римлянами рассчитано до лета 2019 года. В прошедшем сезоне Манолас провел за «Рому» в Серии А 33 матча, в которых записал на свой счет по одному голу и результативной передаче.

Фернандес получил право выступать за сборную России

Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил право выступать за сборную России. Об этом заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев. Напомним, 26-летний бразилец, проживший пять лет в России, летом 2016 года получил паспорт гражданина РФ. «Это происходит автоматически. Если бы он сейчас не был прооперирован, то с 6 июня уже имел бы право принимать участие в играх за сборную России», – сказал Бабаев.

Главный тренер «Рубина» Грасия отправлен в отставку

«Рубин» объявил об отставке Хави Грасии с поста главного тренера команды. Руководство казанского клуба и испанский специалист пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта. «Клуб выражает признательность тренеру за работу и самоотдачу. Вместе с главным тренером клуб покидают его помощники: Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес. ФК «Рубин» благодарит Хавьера Грасию и его штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Рубина». В минувшем сезоне российской Премьер-лиги команда под руководством Грасии заняла девятое место в турнирной таблице.

«Спартак» договорился с «Анжи» о трансфере Тигиева

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев продолжит карьеру в «Спартаке». Как и сообщалось ранее, 21-летний россиянин перейдет в стан красно-белых за 1 миллион евро. Клубы уже согласовали условия сделки. Сам футболист заключит с московской командой контракт на четыре года. Напомним, что Тигиев выступал за «Спартак» во второй части сезона на правах аренды.