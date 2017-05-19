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  • В «Зенит» может прийти Манчини. Кононов возглавит «Терек». Дайджест событий дня

В «Зенит» может прийти Манчини. Кононов возглавит «Терек». Дайджест событий дня

В «Зените» рассматривают кандидатуру Манчини

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» и «Интера» Роберто Манчини может продолжить карьеру в России. Как сообщает футбольный комментатор Нобель Арустамян, итальянский специалист может возглавить «Зенит». «Насколько мне известно, в Санкт-Петербурге есть силы, которые хотят видеть Манчини тренером. Он чуть не стал в свое время тренером сборной, его часто сватали в российские клубы. Сейчас у Манчини есть шансы прийти в «Зенит». Позиции Роберто, насколько я могу судить, довольно серьезны. Впрочем, этот вариант – самый дорогой, с точки зрения не только зарплаты, но и трансферов: он потребует серьезного обновления состава», – сказал Арустамян.

В следующем сезоне матчи Бундеслиги будет судить первая женщина в истории

Официальный сайт Бундеслиги огласил фамилии арбитров, которые будут работать на матчах сезона-2017/18. В список попала судья Бибиана Штайнхаус. 38-летняя немка станет первой женщиной, которая будет судить матчи чемпионата Германии за 54 года его существования. С 2011 года немка обслуживает матчи Бундеслиги-2. Она также работала на финале женского олимпийского турнира в Лондоне между сборными Японии и США (1:2). Уроженка Нижней Саксонии также работает в полиции.

Караваев – лучший игрок «Спарты» этого сезона

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев признан лучшим футболистом команды по итогам сезона. Стоит отметить, что 21-летний россиянин стал первым иностранным игроком в истории пражского клуба, которому удалось выиграть эту награду. В нынешнем розыгрыше чемпионата Чехии Караваев провел 25 матчей, в которых забил три гола. Напомним, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не включил защитника в расширенный состав национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций.

Караваев – лучший игрок «Спарты» в сезоне. Станет звездой?

Путин объявил благодарность Федуну за заслуги в развитии культуры

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность владельцу «Спартака» Леониду Федуну. Распоряжение опубликовано на сайте правовой информации (информация о Федуне – на пятой странице). Россиянину объявлена благодарность «за заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий». Напомним, в текущем сезоне РФПЛ «Спартак» досрочно стал чемпионом. Прежде красно-белые побеждали в соревновании в 2001 году.

Будущее Венгера в «Арсенале» будет определено после 27 мая

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что решение о его будущем в лондонском клубе будет принято 27 мая. Напомним, что в этот день «канониры» сыграют в финале Кубка Англии с «Челси». «Я думаю, что собрание совета директоров состоится после финала», – сказал Венгер. Контракт Венгера с «Арсеналом» истекает в конце этого сезона. На данный момент лондонцы занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.

«Монако» отказался продавать Мбаппе в «Ливерпуль» за 70 миллионов

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Англичане предложили за 18-летнего футболиста 70 миллионов евро, но получили отказ. Напомним, ранее монегаски отказались отпускать игрока сборной Франции в «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов. Сообщается, что руководство «Монако» намерено сохранить талантливого форварда в команде еще на один сезон, а затем продать его как минимум за 100 миллионов. В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 27 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Рахимов покинет «Терек», команду возглавит Кононов

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов объявил об уходе с должности по окончании сезона. «У всего есть начало и конец. Мы разговаривали с руководством клуба и пришли к общему знаменателю. Я не давал никаких советов Олегу Кононову относительно работы, считаю, что это было бы не совсем правильно», — сказал тренер. Рахимов возглавил грозненский клуб в ноябре 2013 года. После 29-ти туров РФПЛ команда занимает шестое место в турнирной таблице. Кононов с августа 2013 по сентябрь 2016 года тренировал «Краснодар».

Французский журналист: «Молло 23-го мая получит российское гражданство»

Главный редактор спортивного отдела RTL Кристиан Олливье сообщил о том, что полузащитник «Зенита» Йоан Молло получит российское гражданство. «Надежный источник: Йоан Молло 23-го мая получит двойное гражданство Франции и России. Его вызовут в сборную России?» – написал француз в своем твиттере. Хавбек перешел в петербургский клуб в январе 2017 года за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего футболиста шесть голов и четыре результативные передачи в 19-ти матчах. Команда Мирчи Луческу занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Молло никогда не вызывался в главную команду страны, но провел шесть матчей за молодежную сборную.

Весь мир
Комментарии (4)
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igormaddog
1495243026
Манчини не поможет Зениту,там пол команды менять надо!!!
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giluxa1963
1495250331
Путин объявил благодарность Федуну за то что они с ним закрыли рот свиному б ы длу и отвлекли его(бы дло) от насущных проблем одекватные люди не могут болеть за чпартак
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mihail1980
1495252812
кононов это хорошо
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