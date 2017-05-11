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  • Роналду арендуют за миллион на четыре часа. «Фенербахче» претендует на Смолова. Дайджест событий дня

Роналду арендуют за миллион на четыре часа. «Фенербахче» претендует на Смолова. Дайджест событий дня

«Фенербахче» готов предложить 12 миллионов за Смолова

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов попал в сферу интересов «Фенербахче». Сообщается, что 27-летний форвард является главной целью турецкого клуба в летнее трансферное окно. «Фенербахче» готов заплатить «быкам» за игрока сборной России 12 миллионов евро. Напомним, что контракт Смолова с «Краснодаром» рассчитан до 2019 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ нападающий забил 15 голов в 18 матчах.

«Спартак» может наградить Аленичева медалью чемпиона России

Руководство «Спартака» обсудит вопрос награждения бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева золотой медалью РФПЛ. Об этом сообщает «Говорит Москва». Напомним, Аленичев покинул красно-белых в августе 2016 года. Его место занял итальянец Массимо Каррера. «У нас этот вопрос будет решаться после окончания чемпионата. Три игры впереди. Мы еще даже кубок не получали за чемпионство», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг.

Алексис Санчес принял решение перейти в «Баварию»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес покинет лондонский клуб по окончании сезона. Сообщается, что 28-летний форвард принял решение перейти в «Баварию» этим летом. Мюнхенский клуб заплатит за игрока сборной Чили 40 миллионов евро. Уговорить футболиста перейти в «Баварию» помог соотечественник Санчеса Артуро Видаль. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Санчес провел 35 матчей, в которых забил 20 голов и сделал восемь результативных передач.

Компания из Саудовской Аравии заплатит почти миллион за приглашение Роналду

Чтобы провести четыре часа в обществе нападающего «Реала» Криштиану Роналду достаточно заплатить 920 тысяч фунтов стерлингов. Одна из компания из Саудовской Аравии заявила о готовности пригласить португальца. Встреча продлится четыре часа, разрешено оставить два упоминания в социальных сетях, получить пять футболок с автографом Роналду и устроить фотосессию. Кроме того, фирме будет разрешено использовать изображение футболиста сборной Португалии для региональной рекламы в течение одного дня.

Годин дисквалифицирован до конца сезона

Защитник «Атлетико» Диего Годин не поможет мадридской команде в концовке сезона. Сообщается, что 31-летний футболист получил три матча дисквалификации за слова, сказанные им в адрес арбитра в поединке 36-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (1:0). Уругваец остался недоволен работой судьи и посоветовал ему купить очки. Таким образом, Годин пропустит два оставшихся матча в Примере против «Бетиса» и «Атлетика», а также первую игру следующего розыгрыша чемпионата.

Ткачук за 3,5 миллиона может перейти из «Рубина» в «Краснодар»

Полузащитник «Рубина» Денис Ткачук во время летнего трансферного окна может стать игроком «Краснодара». По информации источника, сумма потенциального перехода оценивается в 3,5 миллиона евро. Напомним, полузащитник перешел в стан казанского клуба зимой 2016 года. Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца 2018 года. В нынешнем сезоне Ткачук провел за «Рубин» в РФПЛ 18 матчей, в которых записал на свой счет два гола и две результативные передачи.

КДК РФС оштрафовал Карреру на 100 тысяч

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера получил денежный штраф в размере 100 тысяч рублей за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию после матча 27-го тура чемпионата России с «Томью» (1:0). Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц. «По матчу «Спартак» – «Томь», мы рассмотрели неявку главного тренера «Спартака» Массимо Карреры на обязательные флеш-интервью и пресс-конференцию. Мы приняли решение оштрафовать его на 100 тысяч рублей, по 50 тысяч за каждое нарушение», – сказал Григорьянц.

Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет на стадионе «Петровский»

Матч 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет на стадионе «Петровский». Напомним, изначально игра должна была пройти на арене «Санкт-Петербург». «По итогам обсуждения, было принято решение, что матч 29-го тура чемпионата России по футболу сезона-2016/17 «Зенит» – «Краснодар» состоится на домашней арене сине-бело-голубых – СК «Петровский». Такая мера позволит организаторам полностью подготовить поле стадиона «Санкт-Петербург» к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки», – сообщает источник. Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 17 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Европа
Комментарии (11)
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84aivengo
1494525626
про роналду... еще можно кое чего кое куда за дополнительную плату.. )))
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ильиных
1494526127
Дорогое удовольствие.
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CskaMoscovv
1494529582
Опупеть 920 тыс.
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k4kuzma
1494532196
Санчез в Баварию... а что, Лева куда-то намылился?
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Михаил_Боярский
1494534356
Дорогая тутка. За такое бабло можно до конца жизни себя обеспечить элитными утками из какой нибудь тулы.
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ProstoPolzovatel
1494543986
Интересный ход с Роналду...то есть руководству Ювентуса (или Барсы к примеру) достаточно будет заплатить миллион, чтобы этот парень не выходил в финале, а посидел в ложе с ними...неплохо, да и не так уж дорого)))
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nelez
1495055844
А мы пригласим Месси в Красноярск. Заплатим ему за сутки 1000 рублей , хватит ему.
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serglider
1495262469
Какого рожна Аленичев щемится к чемпионству Спартака не могу взять в толк? С им клуб вылетел из отбора в еврокубке от киприотов, а он претендует на роль отца победы не проведя ни одного матча в чемпионате страны в качестве тренера! Какой ты на фиг "чемпион"? Набор хороших игроков - это только толпа, которую надо организовать, мотивировать, заставить пахать на тренировках и матчах. Рубин яркий тому пример... У Карреры эти качества есть, а у Аленичева нет! Смысл лезть в чемпионы через черный ход, подвал и чердак: бери клуб доказывай свою состоятельность как тренера в честной борьбе в чемпионской гонке на протяжении сезона РФПЛ. Самое не справедливое, что это чудило пользуясь связями, таки выцыганит себе чемпионскую медальку... Потом в Википедии напишут: чемпион страны в качестве тренера Спартака, интересно добавят, что он при этом не провел ни одного матча на этом посту в чемпионате.
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