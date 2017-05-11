Роналду арендуют за миллион на четыре часа. «Фенербахче» претендует на Смолова. Дайджест событий дня

«Фенербахче» готов предложить 12 миллионов за Смолова

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов попал в сферу интересов «Фенербахче». Сообщается, что 27-летний форвард является главной целью турецкого клуба в летнее трансферное окно. «Фенербахче» готов заплатить «быкам» за игрока сборной России 12 миллионов евро. Напомним, что контракт Смолова с «Краснодаром» рассчитан до 2019 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ нападающий забил 15 голов в 18 матчах.

«Спартак» может наградить Аленичева медалью чемпиона России

Руководство «Спартака» обсудит вопрос награждения бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева золотой медалью РФПЛ. Об этом сообщает «Говорит Москва». Напомним, Аленичев покинул красно-белых в августе 2016 года. Его место занял итальянец Массимо Каррера. «У нас этот вопрос будет решаться после окончания чемпионата. Три игры впереди. Мы еще даже кубок не получали за чемпионство», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг.

Алексис Санчес принял решение перейти в «Баварию»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес покинет лондонский клуб по окончании сезона. Сообщается, что 28-летний форвард принял решение перейти в «Баварию» этим летом. Мюнхенский клуб заплатит за игрока сборной Чили 40 миллионов евро. Уговорить футболиста перейти в «Баварию» помог соотечественник Санчеса Артуро Видаль. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Санчес провел 35 матчей, в которых забил 20 голов и сделал восемь результативных передач.

Компания из Саудовской Аравии заплатит почти миллион за приглашение Роналду

Чтобы провести четыре часа в обществе нападающего «Реала» Криштиану Роналду достаточно заплатить 920 тысяч фунтов стерлингов. Одна из компания из Саудовской Аравии заявила о готовности пригласить португальца. Встреча продлится четыре часа, разрешено оставить два упоминания в социальных сетях, получить пять футболок с автографом Роналду и устроить фотосессию. Кроме того, фирме будет разрешено использовать изображение футболиста сборной Португалии для региональной рекламы в течение одного дня.

Годин дисквалифицирован до конца сезона

Защитник «Атлетико» Диего Годин не поможет мадридской команде в концовке сезона. Сообщается, что 31-летний футболист получил три матча дисквалификации за слова, сказанные им в адрес арбитра в поединке 36-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (1:0). Уругваец остался недоволен работой судьи и посоветовал ему купить очки. Таким образом, Годин пропустит два оставшихся матча в Примере против «Бетиса» и «Атлетика», а также первую игру следующего розыгрыша чемпионата.

Ткачук за 3,5 миллиона может перейти из «Рубина» в «Краснодар»

Полузащитник «Рубина» Денис Ткачук во время летнего трансферного окна может стать игроком «Краснодара». По информации источника, сумма потенциального перехода оценивается в 3,5 миллиона евро. Напомним, полузащитник перешел в стан казанского клуба зимой 2016 года. Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца 2018 года. В нынешнем сезоне Ткачук провел за «Рубин» в РФПЛ 18 матчей, в которых записал на свой счет два гола и две результативные передачи.

КДК РФС оштрафовал Карреру на 100 тысяч

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера получил денежный штраф в размере 100 тысяч рублей за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию после матча 27-го тура чемпионата России с «Томью» (1:0). Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц. «По матчу «Спартак» – «Томь», мы рассмотрели неявку главного тренера «Спартака» Массимо Карреры на обязательные флеш-интервью и пресс-конференцию. Мы приняли решение оштрафовать его на 100 тысяч рублей, по 50 тысяч за каждое нарушение», – сказал Григорьянц.

Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет на стадионе «Петровский»

Матч 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет на стадионе «Петровский». Напомним, изначально игра должна была пройти на арене «Санкт-Петербург». «По итогам обсуждения, было принято решение, что матч 29-го тура чемпионата России по футболу сезона-2016/17 «Зенит» – «Краснодар» состоится на домашней арене сине-бело-голубых – СК «Петровский». Такая мера позволит организаторам полностью подготовить поле стадиона «Санкт-Петербург» к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки», – сообщает источник. Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 17 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.