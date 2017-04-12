«Боруссия» проиграла «Монако». «Арсенал» получит 200 миллионов. Дайджест событий дня

Лига чемпионов. «Монако» на выезде обыграл «Боруссию» в перенесенном матче четвертьфинала

Встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» завершилась победой французской команды со счетом 3:2. В составе гостей дублем отметился Килиан Мбаппе, у хозяев — Усмане Дембеле и Синдзи Кагава. Свен Бендер отправил мяч в свои ворота, а Фабиньо не реализовал пенальти. Ответный матч состоится 19-го апреля в Монако.

Источник: Федун предложит Каррере новый контракт и расширит полномочия, если «Спартак» станет чемпионом России

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может получить в московском клубе новый долгосрочный контракт. По информации источника, президент красно-белых Леонид Федун намерен продолжить сотрудничество с итальянским специалистом, если команда станет чемпионом России по итогам нынешнего сезона. Сообщается, что, кроме нового соглашения, 52-летний тренер получит денежный бонус и возможность контролировать работу селекционного отдела клуба.

Арбитр Мешков понижен в категории за ошибки, допущенные в матче между «Крыльями Советов» и «Амкаром»

Футбольный арбитр Виталий Мешков за ошибки, допущенные во время матча 22-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Амкаром» (2:2), понижен с категории «Про» до категории «А». «В связи с грубыми ошибками и низким уровнем судейства матча чемпионата России по футболу «Крылья Советов» (Самара) – «Амкар» (Пермь) вывести из категории «Про» и перевести в категорию «А» высшей группы судей Виталия Мешкова», – говорится в заявлении. Напомним, Мешков обслуживает матчи чемпионата России с 2010 года.

Дибала продлит контракт с «Ювентусом», зарплата игрока увеличится до 7,5 миллионов

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что в ближайшее время подпишет с клубом новый контракт. Сообщается, что новое соглашение 23-летнего форварда с туринцами будет рассчитано до 2021 года, а заработная плата игрока составит 7,5 миллионов евро за сезон. «В Ювентусе» меня все устраивает. Продление контракта близко. Постараюсь и дальше радовать наших болельщиков», – приводит слова аргентинца Mega. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Дибала забил восемь голов и сделал пять результативных передач в 24 матчах.

Туринский рекорд и соло Дибалы. Как унижали «Барселону»

Три клуба Лиги 1 заинтересованы в услугах Митрюшкина

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин попал в сферу интересов клубов Лиги 1. По информации источника, скауты сразу трех французских команд присутствовали на одном из матчей швейцарцев, где просматривали 21-летнего россиянина. Отметим, что названия клубов не сообщаются, однако известна сумма возможного трансфера, который оценивается в 2,5-3 миллиона евро. Напомним, Митрюшкин выступает за «Сьон» с 2015 года. В нынешнем сезоне вратарь провел за швейцарскую команду в Суперлиге 27 матчей, в шести из которых не пропустил голов.

«Арсенал» получит около 200 миллионов на летние трансферы

Руководство «Арсенала» намерено выделить до 200 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава во время летнего трансферного окна. Сообщается, что главный тренер «канониров» Арсен Венгер подпишет с командой новый двухлетний контракт и будет курировать продажу ряда игроков. В частности, речь идет о вратаре Давиде Оспине, полузащитнике Джеке Уилшире и нападающем Оливье Жиру. На данный момент лондонский клуб занимает в турнирной таблице АПЛ шестое место, имея в активе 54 очка.

«Краснодар» не разрешил болельщикам вывесить баннер в память о погибших в метро Санкт-Петербурга

Болельщики «Краснодара» остались недовольны тем, что клуб не разрешил им вывесить баннер в честь памяти жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга во время матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1). Об этом сообщили фанаты «быков» из группировки «Южная гвардия». «Мы подготовили баннер, чтобы почтить память жертв теракта в Санкт-Петербурге. К сожалению, руководство нашего «человечного» клуба запретило нам пронести и вывесить его на матче без объяснения причин, еще до того, как он появился на свет», – заявили фанаты.

Испанская полиция избила нескольких болельщиков «Лестера»

В Мадриде произошел неприятный инцидент, связанный с болельщиками «Лестера». Вчера вечером во время прогулки несколько англичан были задержаны местной полицией. «Фанаты после задержания получили синяки, их били по голове, рукам и ногам. Они находились в шоковом состоянии», – сообщил журналист BBC Фил Макки. Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Лестер» пройдет в Мадриде в среду, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.