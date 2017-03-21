Самые возрастные клубы Европы

Сразу несколько топовых российских клубов вошли в первую сотню рейтинга. Но если московский ЦСКА занимает в нем только 72 место, то «Локомотив» делит 15-ю строчку с румынской «Астрой». Средний возраст футболистов «Локомотива» при этом составляет 29,40 лет, а армейских игроков – 28,16. Разница составляет больше одного года, а всего российских клубов в рейтинге оказалось девять.
Интересно, что столько же команд представляют Кипр, но лидируют по количеству представленных команд Англия и Турция. У них сразу по 10 коллективов оказались в числе ста главных по возрасту. Интересно, что в топ-100 молодых команд ни один английский клуб не входит.
Из главных клубов Европы в сотне выше всех оказался «Ювентус». «Старая синьора» заняла в рейтинге 13-е место, имея средний возраст игроков 29,55 лет. Мюнхенская «Бавария» оказалась 59-й (28,41), а продолжающий удивлять «Лестер» – 64-м (28,28). Представляем десятку самых возрастных клубов Европы. Россию там представляет «Оренбург».
Клуб: «Кьево»
Страна: Италия
Место: 1
Средний возраст: 32,09
Клуб: «АЕК Ларнака»
Страна: Кипр
Место: 2
Средний возраст: 31,87
Клуб: «Неа Саламина»
Страна: Кипр
Место: 3
Средний возраст: 30,38
Клуб: «Аполлон Лимассол»
Страна: Кипр
Место: 4
Средний возраст: 30,10
Клуб: «Вест Бромвич»
Страна: Англия
Место: 5/6
Средний возраст: 30,03
Клуб: «Керкира»
Страна: Греция
Место: 5/6
Средний возраст: 30,03
Клуб: АПОЭЛ
Страна: Кипр
Место: 7
Средний возраст: 29,87
Клуб: «Шахтер Солигорск»
Страна: Белоруссия
Место: 8
Средний возраст: 29,81
Клуб: «Карабюкспор»
Страна: Турция
Место: 9
Средний возраст: 29,76
Клуб: «Оренбург»
Страна: Россия
Место: 10
Средний возраст: 29,70