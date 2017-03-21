Самые возрастные клубы Европы

Сразу несколько топовых российских клубов вошли в первую сотню рейтинга. Но если московский ЦСКА занимает в нем только 72 место, то «Локомотив» делит 15-ю строчку с румынской «Астрой». Средний возраст футболистов «Локомотива» при этом составляет 29,40 лет, а армейских игроков – 28,16. Разница составляет больше одного года, а всего российских клубов в рейтинге оказалось девять.

Интересно, что столько же команд представляют Кипр, но лидируют по количеству представленных команд Англия и Турция. У них сразу по 10 коллективов оказались в числе ста главных по возрасту. Интересно, что в топ-100 молодых команд ни один английский клуб не входит.

Из главных клубов Европы в сотне выше всех оказался «Ювентус». «Старая синьора» заняла в рейтинге 13-е место, имея средний возраст игроков 29,55 лет. Мюнхенская «Бавария» оказалась 59-й (28,41), а продолжающий удивлять «Лестер» – 64-м (28,28). Представляем десятку самых возрастных клубов Европы. Россию там представляет «Оренбург».

Клуб: «Кьево»

Страна: Италия

Место: 1

Средний возраст: 32,09

Клуб: «АЕК Ларнака»

Страна: Кипр

Место: 2

Средний возраст: 31,87

Клуб: «Неа Саламина»

Страна: Кипр

Место: 3

Средний возраст: 30,38

Клуб: «Аполлон Лимассол»

Страна: Кипр

Место: 4

Средний возраст: 30,10

Клуб: «Вест Бромвич»

Страна: Англия

Место: 5/6

Средний возраст: 30,03

Клуб: «Керкира»

Страна: Греция

Место: 5/6

Средний возраст: 30,03

Клуб: АПОЭЛ

Страна: Кипр

Место: 7

Средний возраст: 29,87

Клуб: «Шахтер Солигорск»

Страна: Белоруссия

Место: 8

Средний возраст: 29,81

Клуб: «Карабюкспор»

Страна: Турция

Место: 9

Средний возраст: 29,76

Клуб: «Оренбург»

Страна: Россия

Место: 10

Средний возраст: 29,70