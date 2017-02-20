Файзулин получает больше Инсинье. Что мы узнали из свежего рейтинга зарплат российского футбола

РФПЛ стала экономнее

Самый высокооплачиваемый игрок года − зенитовец Хави Гарсия с 4,5 млн евро. В 2014-м он был только пятым: выше него зарабатывали Гарай, Кокорин (оба − по €5 млн), Кураньи (€5,7 млн) и Халк (€7 млн). Троих из этого топа сейчас нет. Зато поднялся контракт Ведрана Чорлуки − «Локомотив» платит ему те же 4,5 млн евро, что и «Зенит» Гарсии. На третьем месте − защитник Бранислав Иванович с 4,1 млн евро. Таким образом, сейчас в чемпионате России больше всего ценят игроков оборонительного плана.

Зарплата Кокорина сократилась

Сейчас Александр получает всего 3,3 млн евро. Это не помогает: в сезоне-2015/2016 Кокорин забил шесть голов в 18 матчах, сейчас − только три в 17. Есть шанс, что весной результативность ускорится. В девяти товарищеских матчах этой зимы Кокорин настрелял восемь мячей.

Кроме зарплаты Кокорина Sports.ru рассказал о понижении выплат для Александра Кержакова (с трех миллионов до одного) и Сергея Игнашевича (с двух до одного). Скоро контракт похудеет и у Игоря Денисова. Сейчас он получает по 2 млн евро от «Динамо», которому принадлежит, и от «Локо», за который играет по аренде. После активации полноценного контракта с «железнодорожниками» у Денисова останется только половина из нынешних четырех миллионов.

Что происходит в «Динамо»

«Динамо» вывалилось в ФНЛ, потеряла широкое покровительство ВТБ и каждый месяц кошмарит прессу новостями о возможных долгах. При этом в рейтинге наиболее сытых зарплат российского футбола динамовцев аж трое: Алексей Козлов (€1,9 млн), Павел Погребняк и Антон Шунин (оба − по € 1,8 млн).

Важно: Алексей Козлов сыграл в этом сезоне за «Динамо» семь матчей, а Павел Погребняк − три. Последний подавал на клуб иск из-за задолженности по контракту и в начале февраля получил удовлетворение требования.

Легионеры VS россияне

В топ-22 самых высокооплачиваемых игроков всего семеро россиян: Денисов, Дзюба, Кокорин, Акинфеев, Шатов, Смолов, Самедов.

Файзулин > Инсинье

Виктор Файзулин из-за осложнений травмы не играет в футбол с сентября 2015-го. Все это время «Зенит» отдает из бюджета 2,2 млн евро ежегодно на выплату по его контракту. Для сравнения, которые мы все так любим: звезда «Наполи» Лоренцо Инсинье (24 матча и 8 голов в этом сезоне Серии А), согласно сентябрьскому исследованию La Gazzetta dello Sport, получает в год 1,8 млн евро. Да, столько же, сколько Павел Погребняк, чей последний гол был забит примерно в одно время с последним появлением на газоне Файзулина − то есть осенью 2015 года.

Загадка «Рубина»

«Рубин» в этом сезоне: 9-е место, равенство побед и поражений, 20 голов за 17 туров.

Зарплаты «Рубина» в этом сезоне: 11 человек с контрактами ≥1,5 млн евро, что суммарно составляет почти 24 миллиона выплат. Отсюда − по четыре миллиона для Алекса Сонга и Яна МʼВилла и 1,5 миллиона Владимиру Дядюну.

Вопрос: когда дыра между результатами «Рубина» и затраченными на них средствами перестанет быть такой пугающей?

ЦСКА и «Краснодар» в своем стиле

По 2,5 млн евро получают лидеры бухгалтерии в ЦСКА и «Краснодаре». Это капитан и главный патриот армейцев Игорь Акинфеев и Федор Смолов, признанный лучшим футболистом года в России. На фоне остальных больших клубов (например, самый высокий контракт в «Спартаке» принадлежит Луису Адриано и равен 3,8 млн евро) ЦСКА и «Краснодар» снова выглядят самым экономными.

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