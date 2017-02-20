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  • Файзулин получает больше Инсинье. Что мы узнали из свежего рейтинга зарплат российского футбола

Файзулин получает больше Инсинье. Что мы узнали из свежего рейтинга зарплат российского футбола

РФПЛ стала экономнее

Самый высокооплачиваемый игрок года − зенитовец Хави Гарсия с 4,5 млн евро. В 2014-м он был только пятым: выше него зарабатывали Гарай, Кокорин (оба − по €5 млн), Кураньи (€5,7 млн) и Халк (€7 млн). Троих из этого топа сейчас нет. Зато поднялся контракт Ведрана Чорлуки − «Локомотив» платит ему те же 4,5 млн евро, что и «Зенит» Гарсии. На третьем месте − защитник Бранислав Иванович с 4,1 млн евро. Таким образом, сейчас в чемпионате России больше всего ценят игроков оборонительного плана.

Зарплата Кокорина сократилась

Сейчас Александр получает всего 3,3 млн евро. Это не помогает: в сезоне-2015/2016 Кокорин забил шесть голов в 18 матчах, сейчас − только три в 17. Есть шанс, что весной результативность ускорится. В девяти товарищеских матчах этой зимы Кокорин настрелял восемь мячей.

Кроме зарплаты Кокорина Sports.ru рассказал о понижении выплат для Александра Кержакова (с трех миллионов до одного) и Сергея Игнашевича (с двух до одного). Скоро контракт похудеет и у Игоря Денисова. Сейчас он получает по 2 млн евро от «Динамо», которому принадлежит, и от «Локо», за который играет по аренде. После активации полноценного контракта с «железнодорожниками» у Денисова останется только половина из нынешних четырех миллионов.

Что происходит в «Динамо»

«Динамо» вывалилось в ФНЛ, потеряла широкое покровительство ВТБ и каждый месяц кошмарит прессу новостями о возможных долгах. При этом в рейтинге наиболее сытых зарплат российского футбола динамовцев аж трое: Алексей Козлов (€1,9 млн), Павел Погребняк и Антон Шунин (оба − по € 1,8 млн).

Важно: Алексей Козлов сыграл в этом сезоне за «Динамо» семь матчей, а Павел Погребняк − три. Последний подавал на клуб иск из-за задолженности по контракту и в начале февраля получил удовлетворение требования.

Легионеры VS россияне

В топ-22 самых высокооплачиваемых игроков всего семеро россиян: Денисов, Дзюба, Кокорин, Акинфеев, Шатов, Смолов, Самедов.

Файзулин > Инсинье

Виктор Файзулин из-за осложнений травмы не играет в футбол с сентября 2015-го. Все это время «Зенит» отдает из бюджета 2,2 млн евро ежегодно на выплату по его контракту. Для сравнения, которые мы все так любим: звезда «Наполи» Лоренцо Инсинье (24 матча и 8 голов в этом сезоне Серии А), согласно сентябрьскому исследованию La Gazzetta dello Sport, получает в год 1,8 млн евро. Да, столько же, сколько Павел Погребняк, чей последний гол был забит примерно в одно время с последним появлением на газоне Файзулина − то есть осенью 2015 года.

Загадка «Рубина»

«Рубин» в этом сезоне: 9-е место, равенство побед и поражений, 20 голов за 17 туров.

Зарплаты «Рубина» в этом сезоне: 11 человек с контрактами ≥1,5 млн евро, что суммарно составляет почти 24 миллиона выплат. Отсюда − по четыре миллиона для Алекса Сонга и Яна МʼВилла и 1,5 миллиона Владимиру Дядюну.

Вопрос: когда дыра между результатами «Рубина» и затраченными на них средствами перестанет быть такой пугающей?

ЦСКА и «Краснодар» в своем стиле

По 2,5 млн евро получают лидеры бухгалтерии в ЦСКА и «Краснодаре». Это капитан и главный патриот армейцев Игорь Акинфеев и Федор Смолов, признанный лучшим футболистом года в России. На фоне остальных больших клубов (например, самый высокий контракт в «Спартаке» принадлежит Луису Адриано и равен 3,8 млн евро) ЦСКА и «Краснодар» снова выглядят самым экономными.

Полностью исследование Sports.ru смотрите здесь

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Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Россия ЦСКА Краснодар Рубин Динамо Зенит Погребняк Павел Шунин Антон Иванович Бранислав Чорлука Ведран Файзулин Виктор Кокорин Александр Хави Гарсия Козлов Александр Дядюн Владимир
Комментарии (22)
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Закат
1487600291
20 тысяч рублей им платить надо, а остальное платить за голы, голевые передачи, сейвы, отборы, чистую игру и т.д.
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Kulimen
1487602615
Только Акинфеев, Смольником и Самедов достойны свою зарплату получать из всех наших. А легионеры тупо на заработке, как денег заработают, обосрут всех и уедут как Диара.
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Elect
1487605285
да Какорин и эти деньги пока не наиграл
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волчарик
1487606740
ох...ел от фразы- всего 3,3 млн
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Gr1goRush
1487616179
Мудко все равно лимит не отменит! Он же самый умный. Эксперт во всем, как в английском.
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Cant Stop
1487616870
Кому затягивать ремни потуже который год, а кому ВСЕГО 3.3 ляма ЕВРО......
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KARAT777
1487629007
это коррупция в футболе поэтому такой бардак. Клубы все в России в минусах, а игроки в топе по зп
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okolofutbola
1487673204
А где футболисты Ростова?!!!!Вот уж действительно люди там играют и выкладываются на все сто процентов.А не эти пантарезы из статьи выше.
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4agaaa
1487681564
большая часть страны именно работающих не получают 250тыс р в год, да за эти деньги газон должны жрать! Нахрен Мутко с его лимитом и зажравшимися футболистами!!!
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Muhametshin
1493811854
Зарплаты может и нормальные в том плане что у нас было бы много звёзд мирового уровня но их нет, по этому платить такие суммы рядовым футболистам полнейшая глупость,если испания с германией каждый год разыгрывает еврокубки и мировые первенства, то почему бы не платить им эти миллионы если они их заслужили.
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