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  • Сампаоли рассматривается на пост тренера «Барселоны». Тимощук будет работать в «Зените». Дайджест событий дня

Сампаоли рассматривается на пост тренера «Барселоны». Тимощук будет работать в «Зените». Дайджест событий дня

Сампаоли — главный кандидат на замену Энрике в должности главного тренера

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли может возглавить «Барселону». Сообщается, что уровень доверия руководства каталонского клуба к нынешнему главкому команды Луису Энрике упал после поражения от «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (0:4). После 22-х туров Примеры «Севилья» занимает третье место, отставая от каталонцев на два очка. Летом 2015-го года Сампаоли привел сборную Чили к победе на чемпионате Южной Америки.

Ари не сыграет против «Фенербахче», игрок может перейти в китайский клуб

Нападающий «Краснодара» Ари не примет участия в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». В ближайшее время футболист может покинуть команду. «Агент Ари ищет варианты в других клубах. Если будут достойные для футболиста варианты, то он уйдет, а к этому матчу он не готовится», — сказал главный тренер «быков» Игорь Шалимов. Интерес к форварду проявляет «Хэнань Цзянье», занимающий пятое место в турнирной таблице китайской Суперлиги.

«Зенит» ведет переговоры с Тимощуком о вхождении украинца в тренерский штаб клуба

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что руководство петербургского клуба ведет переговоры с экс-полузащитником сине-бело-голубых Анатолием Тимощуком о вхождении украинца в тренерский штаб команды. Ранее 37-летний футболист объявил о завершении карьеры. «Есть разговоры между Тимощуком и руководством «Зенита», чтобы он вошел в тренерский штаб команды, – сказал Луческу на пресс-конференции перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта»», – рассказал Луческу.

Источник: Коста не подписывал нового контракта с «Челси», но переговоры ведутся

Нападающий «Челси» Диего Коста пока не подписывал нового соглашения с лондонским клубом. Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний испанец подписал с синими новый контракт, рассчитанный на пять лет. Кроме того, отмечалось, что недельный оклад форварда вырос до 220 тысяч фунтов стерлингов в неделю. По информации источника, на данный момент стороны действительно ведут переговорный процесс, однако сделка еще не завершена. Действующее соглашение Косты с «Челси» истекает летом 2019 года.

Варди — самый регрессивный игрок сезона в АПЛ по версии The Daily Telegraph

Британское издание The Daily Telegraph опубликовало топ-20 футболистов английской Премьер-лиги, которые в текущем сезоне не оправдывают ожиданий болельщиков и экспертов. Список возглавил нападающий «Лестера» Джейми Варди. По итогам прошлого сезона команда Клаудио Раньери стала чемпионом Англии, а форвард с 24-мя голами в 34-х матчах был признан игроком сезона. После 25-ти туров текущего розыгрыша АПЛ «лисы» занимают 17-е место. На счету 30-летнего Варди пять мячей в 22-х играх.

Глеб перешел в «Крылья Советов»

Белорусский полузащитник Александр Глеб стал футболистом «Крыльев Советов». О том, что новый игрок присоединился к команде, сообщил официальный аккаунт клуба в Twitter. Ранее сообщалось об успешном прохождении 35-летним Глебом медицинского осмотра в самарском клубе. Игрок уже выступал за «Крылья Советов» в 2012-м году, приняв участие в восьми матчах. По итогам первой части российской Премьер-лиги команда Вадима Скрипченко занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

«Балтика» объявила о подписании контракта с Шешуковым

Полузащитник Александр Шешуков на правах свободного агента перешел в «Балтику». Соглашение с калининградским клубом рассчитано до конца мая 2017 года. Последним клубом хавбека был тульский «Арсенал». Отметим, что футболист стал первым приобретением команды при новом главном тренере Игоре Черевченко, с котором он знаком по работе в «Локомотиве». «Балтика» на данный момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ.

Гасилин находится на просмотре в «Амкаре»

Нападающий «Зенита-2» Алексей Гасилин близок к продолжению карьеры в составе «Амкара». Сейчас 20-летний футболист находится на просмотре в пермском клубе, проводящем сбор в турецком Белеке. В текущем сезоне Гасилин провел 19 матчей в первенстве ФНЛ, в которых забил восемь мячей. За главную команду «Зенита» он сыграл один матч в кубковой встрече против «Тамбова» (5:0). В прошлом сезоне форвард выступал за «Шальке-2» в четвертой лиге Германии. На его счету 33 матча и 14 голов.

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Европа
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lihindic
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