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Главные интриги 1/8 финала Лиги чемпионов

Пройдет ли «Арсенал» «Баварию» в этот раз

«Арсенал» – «Бавария» – классика последних лет в Лиге чемпионов. Дальше неизменно проходят немцы, и есть ощущение, что неожиданностей не будет и на этот раз. Да, «Бавария» при Анчелотти не та машина, что шинковала соперников на части при Гвардиоле, но оправдание тут может быть простое: мюнхенцам надоело выигрывать домашние титулы, в то время как Лига чемпионов их по-прежнему мотивирует. Когда лучшая команда Германии действительно зла на своего оппонента, от того обычно не остается живого места – спросите у «РБ Лейпциг», каково ему было после головомойки на «Альянц Арене».

«Арсенал» разобран и явно неспособен выигрывать большие матчи: в этом сезоне команда Арсена Венгера была затоптана «Ливерпулем», «Манчестер Сити», «Челси» и едва уцелела в игре с «Юнайтед» Жозе Моуринью. Задача «канониров» на первый матч – не проиграть крупно и забить гол в ворота Нойера, чтобы ответная игра не превратилась в формальность.

Прогноз «Бомбардира»: «Бавария» – «Арсенал» – 2:0

Есть ли у «ПСЖ» шансы против «Барселоны»

После приезда в Париж Унаи Эмери главный клуб Франции то и дело трясет: «ПСЖ» до сих пор не вернул первую строчку в родном чемпионате, а в Лиге чемпионов сразу же угодил на «Барселону». Даже в тех играх, где команда Эмери выглядит неплохо и выдает свой максимум, у нее не всегда получается побеждать. Наиболее свежий пример – недавний матч против «Монако» в Париже, когда Кавани ближе к концу встречи забил первым, но «ПСЖ» все равно пропустил ответный гол и сохранил только ничью. Такие игры случались и в Лиге чемпионов, что в итоге не позволило французскому гранду занять первую строчку в группе A и избежать встречи с «Барселоной».

Нынешний «ПСЖ» явно не сильнее себя самого образца предыдущих одного-двух сезонов – а ведь мы помним, как легко «Барселона» разбиралась с командой Блана что на ее поле, что на своем. По крайней мере, так было в последний раз, когда эти команды столкнулись в плей-офф ушастого кубка: сине-гранатовые победили и на выезде, и дома, а Луис Суарес обводил соперников как стойки (или как игроков «Норвича», что для него одно и то же).

Убийственная атака каталонцев позволит им сыграть с парижанами по принципу «вы забьете нам, сколько сможете, а мы – сколько захотим». Даже если Кавани, Дракслер и другие звезды Лиги 1 напугают Тер Штегена парой устрашающих приемов, «Барселона» все равно забьет больше. Просто потому, что противостоять Суаресу, Месси и Неймару могут разве что пуленепробиваемые неваляшки вроде мадридского «Атлетико», но никак не полухрупкий коллектив Эмери, который по-прежнему ищет свою лучшую игру.

Прогноз «Бомбардира»: «ПСЖ» – «Барселона» – 1:3

Сколько забьют «Реал» и «Наполи»

«Наполи» – одна из самых результативных команд Европы в этом сезоне: в Серии A горячие неаполитанские парни наколотили уже 57 мячей. Немногим больше за 22 тура в Испании забила «Барселона», а вне зоны досягаемости – только «Монако» Леонарду Жардима, переступивший отметку в 75 голов. «Реал» по традиции тоже забивает очень много, поэтому от матча«сливочных» с бесшабашными бойцами Маурицио Сарри мы можем ждать града голов.

«Наполи» склонен к авантюрам и одинаково умеет как пропустить три пробоины от «Бешикташа», так и располосовать на части «Бенфику». У южан нет северной расчетливости и спокойствия «Ювентуса», но их страсть и просыпающееся время от времени вдохновение могут доставить Зидану проблем. Даже после продажи Игуаина атака «Наполи» осталась страшной силой, а неожиданным игуаинозаменителем стал Дрис Мертенс, наколотивший в Серии A уже 16 голов. «Наполи» не боится никого, даже «Реал» с Роналду», – говорил перед жеребьевкой капитан неаполитанцев Марек Гамшик. Теперь дело за игрой.

Прогноз «Бомбардира»: «Реал» – «Наполи» – 2:2

Сможет ли «Манчестер Сити» победить «Монако»

Да-да, это не опечатка – вопрос поставлен именно таким образом. В декабре, когда состоялась жеребьевка 1/8 финала, многие сошлись во мнении, что «Манчестер Сити» повезло – никакого тебе «Атлетико», «Боруссии» или «Ювентуса». Но за 2 месяца ситуация поменялась, и теперь расстановка сил в этой паре уже не выглядит такой однозначной. Еще до жеребьевки недавний английский чемпион не раз и не два демонстрировал свою поразительную уязвимость – даже терпящий бедствие «Лестер» отгрузил в ворота Браво четыре гола. Что уж говорить о набравшем ход «Эвертоне», который надругался над обороной «горожан», как Чикатило над своей жертвой.

При этом давайте не забывать, что «Монако» – это не какой-нибудь захудалый середняк, а лидер чемпионата Франции и команда, которая забивает больше всех голов в Европе. Леонарду Жардим выстроил замечательный коллектив, который дербанит на части менее мастеровитых соперников, а в играх с грандами (если это необходимо) может запахнуть свое пальто на все пуговицы, разлив по полю клейкую жижу, в которой звездный десант «Манчестер Сити» запросто увязнет. Сидибе, Менди, Лемар, Бернарду Силва – нет сомнений, что эти и другие парни из состава монегасков (да и сам Жардим) в скором будущем окажутся в топ-клубах. Пока же «Монако» готовится выбить Пепа Гвардиолу из Лиги чемпионов, и у клуба с Лазурного побережья есть для того все шансы.

Прогноз «Бомбардира»: «Манчестер Сити» – «Монако» – 0:1

На что вообще претендует «Лестер»

Действующий чемпион Англии угодил в реальную борьбу за выживание, которую ему многие предсказывали, – от зоны вылета коллектив Раньери отделяет всего одно очко. В таких условиях думать о плей-офф Лиги чемпионов просто неприлично; да и на что может претендовать «Лестер» в противостоянии с «Севильей», что совсем недавно нанесла первое за 9 месяцев поражение «Реалу»? Команда Сампаоли выглядит очевидным фаворитом пары, интригу в которой видят разве только те, кто придумал себе красивую сказку: «лисы» решили послать к черту АПЛ, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Однако эта формула не сработает; нынешнее положение дел в Премьер-лиге как нельзя лучше характеризует реальный уровень «Лестера», в то время как прошлый сезон и стал самой настоящей сказкой, фантасмагорией – тыквой, которая вдруг превратилась в карету. Год назад «лисы» урвали себе слишком крупный кусок пирога. Теперь пришла пора платить по счетам, тем более что ростовщик Сампаоли уже приготовил свои весы.

Прогноз «Бомбардира»: «Севилья» – «Лестер» – 2:0

Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

Лига чемпионов Лига чемпионов Барселона ПСЖ Арсенал Бавария Реал Наполи Манчестер Сити Монако Лестер Севилья Мертенс Дрис Эмери Унаи Жардим Леонарду
Комментарии (5)
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Сильвербой
1487079663
Главное чтобы португалы вылетели к чертям собачьим не взяв ни одного полочка для ТК в своих матчах!!!
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Ле­ван­довс­кий
1487081001
у севильи есть шансы
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Elect
1487082222
ждем!
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Kurt Broot
1487096963
ждём!!!!
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giluxa1963
1487098003
ПСЖ ВЫКИНЕТ РАЗОБРАННУЮ БАРСУ
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