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  • Адриано снова забил за «Спартак». ЦСКА избавился от Траоре. Дайджест событий дня

Адриано снова забил за «Спартак». ЦСКА избавился от Траоре. Дайджест событий дня

Нападающий ЦСКА Траоре перешел в хихонский «Спортинг»

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре исключен из заявки команды на сезон. Футболист проведет остаток сезона в хихонском «Спортинге», где будет выступать на правах аренды. Напомним, 26-летний ивуариец принадлежит «Монако». За ЦСКА форвард сыграл в общей сложности 21 матч и забил шесть голов.

Сейнсбери продолжит карьеру в «Интере»

«Интер» объявил о переходе защитника «Цзянсу Сунин» Трента Лукаса Сейнсбери. 25-летний игрок арендован миланским клубом до июня. Ранее австралиец защищал цвета «Сентрал Кост Маринерс» и «Зволле». В минувшем сезоне в Китае Сейнсбери провел 41 поединок, отметившись двумя забитыми голами.

Моссаковский сообщил, что сегодня Панченко должен перейти в «Локомотив»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Моссаковский сообщил, что в течение сегодняшнего дня нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступающий с начала сезона на правах аренды в «Динамо», подпишет контракт с «Локомотивом». «До конца дня Кирилл Панченко должен перейти в «Локомотив». Если ничего не сорвется, скоро должны объявить», – написал Моссаковский на своей странице в Twitter.

РФС объявил об уходе Писарева с должности спортивного директора

Спортивный директор РФС Николай Писарев покинул свой пост, который он занимал с 2010 года. Специалист, возглавлявший одновременно молодежную сборную России, завоевал с ней право участвовать в континентальном первенстве 2013 года, чего до этого не случалось 15 лет. «Мне кажется, что за время работы в РФС нам удалось добиться серьезных успехов с различными сборными. Очень горд тем, что юношеским и молодежной сборной России удавалось выполнять свою главную задачу – готовить игроков для национальной команды. Сейчас я принял абсолютно взвешенное решение – покинуть РФС», – сказал Писарев.

Иванович будет получать в «Зените» 3,2 миллиона

Защитник «Челси» Бранислав Иванович в случае подписания контракта с «Зенитом» будет получать 3,2 миллиона евро в год без учета бонусов. В список таких бонусов войдут завоевание чемпионского титула в России и успехи в еврокубках (главный параметр – выход как минимум в четвертьфинал). Контракт между сторонами может быть подписан в ближайшее время по схеме «2,5+1».

«Лас-Пальмас» арендовал Хесе

«Лас-Пальмас» сообщил о переходе нападающего «ПСЖ» Хесе. 23-летний футболист будет защищать цвета испанского клуба на правах аренды до июня нынешнего года. Испанец перешел в стан парижан в минувшем августе из «Реала» за 25 миллионов евро. В текущем сезоне Хесе записал на свой счет два гола в 14-ти встречах.

Онлайн закрытия трансферного окна

«Ростов» и «Зенит» ведут переговоры по Могилевцу

Хавбек «Зенита» Павел Могилевец может перейти в «Ростов» нынешней зимой. По словам первого заместителя губернатора области Игоря Гуськова, в настоящее время желто-синие находятся в стадии переговорного процесса с петербургским клубом. «Ведутся переговоры с «Зенитом» по Павлу Могилевцу. Идет обсуждение вопроса о его приобретении. Мы хотели бы усилить позицию, на которой играет Кристиан Нобоа, на всякий случай подстраховаться. Каковы шансы, что Нобоа уйдет или его обменяют на Могилевца? Без комментариев», – приводит слова Гуськова 161.ru.

Товарищеский матч. Гол Адриано помог «Спартаку» одержать победу над «Копенгагеном»

«Спартак» в заключительном контрольном поединке на сборе в ОАЭ переиграл «Копенгаген». Красно-белые повели на 31-й минуте благодаря голу Луиса Адриано с пенальти. В самом конце первого тайма датчане счет сравняли – отличился Корнелиус, а на 89-й минуте Окор после прострела Дениса Давыдова срезал мяч с собственные ворота и таким образом принес москвичам победу.

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Европа
Комментарии (4)
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Мортус
1485925151
На фото сборная Габона в красных майках?
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lihindic
1485925729
хз
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vladimir-7
1485931279
Наконец Селюк пристроил Траоре и освободил ПФК ЦСКА от этого бревна.
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sega77+
1486008260
помню адриано ещё за шахтёр
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