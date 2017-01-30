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  • Иванович перейдет в «Зенит». Роналду влип в фанатский скандал. Дайджест событий дня

Иванович перейдет в «Зенит». Роналду влип в фанатский скандал. Дайджест событий дня

Иванович уже одной ногой в «Зените»

Защитник «Челси» Бранислав Иванович подпишет с «Зенитом» контракт сроком на 2,5 года и возможностью продления еще на сезон. Похоже, что детали сделки уже обговорены, а в течение суток сербский футболист вылетит в Санкт-Петербург, чтобы ее оформить. Притом Иванович, соглашение которого с «Челси» истекает в июне, перейдет в «Зенит» на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что его зарплата составит 5 миллионов евро в год. Уход серба подтвердил и Антонио Конте.

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ПСВ объявил «Зениту» цену за Проппера

Технический директор ПСВ Марсель Брандс заявил, что клуб продаст «Зениту» Дэйви Проппера лишь в том случае, если россияне заплатят от 20 до 25 миллионов евро. «Тогда мы его отпустим. В обойме нашей команды хватает полузащитников», – приводит слова Брандса Voetbalzone.

Ранее появилась информация о том, что голландцы отказались продавать 25-летнего игрока сине-бело-голубым за 14 миллионов, а «Зенит» переключил свое внимание на полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа.

Принадлежащий ЦСКА Панченко уйдет из «Динамо» ради «Локомотива»

Вот такая московская загадка. «Локомотив» действительно всерьез присматривается к форварду «Динамо» Кириллу Панченко, хотя права на него принадлежат ЦСКА. Сегодня игрок досрочно покинул сборы бело-голубых в Турции, официально – по семейным обстоятельствам.

«Локомотив» может заплатить «Динамо» один миллион евро, еще два миллиона – армейцам. Существует и другой вариант: Панченко доиграет нынешний сезон в ЦСКА, так как главный тренер армейцев Виктор Гончаренко не спешит списывать форварда со счетов и хотел бы посмотреть на него в деле. «Локомотив» же готов забрать Панченко без предварительного просмотра.

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Роналду поссорился с фанатами

Лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду выругался в адрес болельщиков в матче с «Реалом Сосьедад» (3:0) после того, как потерял мяч. Он услышал свист с трибун и выкрикнул в ответ несколько неприличных слов. Сюрпризом этот инцидент не стал, поскольку слухи о сложных отношениях португальца с фанатами «Реала» ходят уже не первый месяц. Связано это и с игрой самого футболиста, и с постоянно появляющимися сообщениями в СМИ о его возможном уходе.

«Ювентус» заинтересован в покупке Пасторе

В шорт-лист туринского «Ювентуса» попал полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе. Итальянцы интересуются возможностью покупки аргентинца, у которого не сложились отношения с тренером Унаи Эмери. Трансфер будет осуществлен по окончании сезона. Напомним, в нынешнем сезоне Пасторе провел семь матчей за «ПСЖ», наиграв всего лишь 387 минут.

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Пайет стал игроком «Марселя»

Кончились мучения французского полузащитника Димитри Пайета – он перебрался в «Марсель» из «Вест Хэма», заключив 4,5-летний контракт. По данным Transfermarkt сумма трансфера составила 29,3 миллиона евро. Ранее Пайет уже выступал за «Марсель» в течение двух сезонов.

Азмун может побороться в Испании за место в Лиге чемпионов

Это случится, если он перейдет в «Вильярреал», который уже практически избавился от Пато, проходящего медобследование в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Испанцы действительно намерены приобрести нападающего «Ростова» Сердара Азмуна, чье соглашение с ростовской командой заканчивается в июне 2018 года. Сейчас «Вильярреал» идет шестым в испанском чемпионате, отставая на пару очков от четвертого лигочемпионского места.

Лаллана выиграл ценный приз

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Адам Лаллана признан лучшим футболистом национальной команды по итогам 2016 года. В голосовании он опередил всех своих конкурентов, набрав 39% голосов. На втором месте оказался форвард «Лестера» Джейми Варди (12%), а на третьем – Уэйн Руни (8%). В минувшем году Лаллана сыграл 10 матчей за сборную Англии и забил три гола.

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Испания
Комментарии (12)
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тигрик
1485805032
какой то триллер из этого сделали...вот же желтаротики
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Buyan86
1485841253
Ну на хер этих болел!!!
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vladimir-7
1485841643
Иванович для Зенита отличный вариант. Одобряю.
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vladimir-7
1485841777
К.Панченко нужен ЦСКА, даже необходим. Да и сам Панченко хотел вернуться в ЦСКА.
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lihindic
1485842526
нормуль
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Дмитрий_Kaзаков
1485845745
Что сказал Роналду?
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Zenit-84
1485852446
Эх, Рональду...
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vetalio
1485854561
Иванович для зенита хорошее укрепление
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TUMS
1485874746
Роналду в своем репертуаре...
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MURODJON
1485947251
сколько сделал за Реала забыли пипе.. один два ошибка свист нафи... такой болельщики
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