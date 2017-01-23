Гризманн, Лукаку, Де Врей и еще 3 игрока, которых «МЮ» купит летом за бешеные деньги

«Думаю, этой зимой мы будем только продавать, а не покупать, это мое ощущение. Мы накопим деньги, чтобы атаковать трансферный рынок летом, как уже делали. Прошлым летом мы приобрели четверых игроков топ-уровня, зная, что они помогут нам», – запланировал Жозе.

Руководство «МЮ» и зимой готово потратиться, но еще осенью было утверждено, что на формирование оптимального состава тренеру понадобится два окна. Зимой, возможно, будут точечные покупки, чтобы закрыть позиции ушедших Шнайдерлина и, вероятно, Депая.

Летом Моуринью будет купаться в куче денег и выбирать. Почти чемпионат Китая. Прошлым летом на Байи, Мхитаряна и Погба клуб потратил 185 млн евро. Двести с чем-то миллионов будут и теперь.

Антуан Гризманн («Атлетико»)

Позиция: атакующий полузащитник

Цена вопроса: €75-80 млн

Как пройдет сделка? «Атлетико», который мы любили, сыпется. Владельцы и игроки ждут, пока Диего Симеоне наиграется в шантаж и все-таки уедет в Италию. Случится это, вероятно, будущим летом, которое станет очень грустным и прибыльным временем для клуба. Самый диковинный актив уйдет за кучу денег. Трансфер Криштиану Роналду еще ниже упадет в таблице стоимости. Речь про Антуана Гризманна, которому пора в очень большой клуб.

Переход в «МЮ» мог бы состояться и зимой, но «Атлетико» из-за запрета ФИФА на регистрацию новичков останется без лидера посреди сезона. Придется срочно перекраивать систему игры, а при депрессивном Симеоне это чревато потерей места в Лиге чемпионов.

«Юнайтед» готов выложить за Гризманна порядка 80 миллионов. Причем The Independent уверяет, что с игроком уже обговорена зарплата и игровой номер. Это почти наверняка легендарная «семерка», которая освободится после ухода Депая. Ключевой момент – трансфер пролонгировал Поль Погба.

Зачем он «МЮ»? Гризманн готов играть на любой позиции в атаке, так что Моуринью сможет нарисовать что угодно. Если у Златана получится держать себя в дикой форме и в 36-37 лет, атака «Юнайтед» будет претендовать на статус сильнейшей в мире даже при живых MSN и BBC.

Альтернатива: Хамес Родригес, Томас Мюллер, Гарет Бэйл

Ромелу Лукаку («Эвертон»)

Позиция: нападающий

Цена вопроса: €40 млн

Как пройдет сделка? Отношения между «МЮ» и «Эвертоном» наэлектризовались после трансфера Уэйна Руни, однако сделки проходят регулярно. Просто клубы стараются выбить друг из друга максимум. Зимой из Манчестера в Ливерпуль переехал Морган Шнайдерлин, был открыт путь и для Мемфиса Депая. Ответной любезности «МЮ» ждет летом.

Трансфер Ромелу Лукаку – еще одна история для улучшения имиджа Жозе. Когда-то он сбагрил талантливого форварда из «Челси», а теперь признает его прогресс. «Мата-2. Возвращение Лукаку», как раз Мата наверняка покинет клуб.

Зачем он «МЮ»? Просто попробуйте в это поверить: Ибрагимович стареет. У него еще остались волшебный эликсир, гений-физиотерапевт и мотивация быть круче, чем Эвр. Но ситуация очень опасна для «МЮ», потому что другого форварда нет. Руни учится тягать рояль, причем чаще всего из кустов. Марсьяль и Рэшфорд при своих данных привыкли гонять по флангу.

Лукаку похож на Златана физикой и умением выбрать позицию. Ему всего 23 года, а любой команде Моуринью очень нужен темнокожий мощный парень в атаке.

Альтернатива: Александр Лаказетт, Аркадиуш Милик, Альваро Мората

Нельсон Семеду («Бенфика»)

Позиция: крайний защитник

Цена вопроса: €25 млн

Как пройдет сделка? Из очередной вылазки в Португалию скауты «МЮ» привезли досье на двоих игроков «Бенфики». Агентом обоих является – кто бы мог подумать! – Жорже Мендеш. Кандидатура центрдефа Виктора Линделефа пока отложена из-за аппетитов клуба. Переговоры по Нельсону Семеду проходят живее.

Зачем он «МЮ»? Валенсии перевалило за тридцать, Шоу будто застрял в девятнадцать, Дармиан – остался в плену страхов. У «Манчестера» есть талантливая молодежь, но игрока на фланг обороны купить придется. Почти наверняка без громкого имени и переплатив. Вылитый Семеду.

Альтернатива: Рик Карсдорп, Тин Едвай, Митчелл Вайзер

Стефан де Врей («Лацио»)

Позиция: центральный защитник

Цена вопроса: €30 млн

Как пройдет сделка? Стефан де Врей выпал из корзины Луи ван Гаала и оказался в «Лацио». Итальянцы заранее оформили сделку с «Фейеноордом» и увели защитника всего за 7 млн евро, хотя Де Врей был очень хорош на Евро-2014.

В Италии он прибавил в солидности и повзрослел. Успел пережить травмы колена и лица, а его стоимость подскочила в три раза. Теперь «Лацио» перебирает варианты. Де Врей интересен «Челси», «Баварии», «Интеру» и «Валенсии», так что «МЮ» придется тяжело. Римляне готовы загибать стоимость до 40 миллионов.

Зачем он «МЮ»? Проблема с центром обороны затянулась. Решить ее одной лишь покупкой Эрика Байи не удалось. Моуринью не в восторге от Джонса и Смоллинга и еще больше поседел от постоянного ожидания, что Рохо заработает удаление. Жозе нужен лидер, в идеале симбиоз Джона Терри и Серхио Рамоса. Де Врей, конечно, пока до них не дотягивает, но откладывать решение проблемы нельзя.

Альтернатива: Антонио Рюдигер, Виктор Ленделеф, Серхио Рамос

Тьему Бакайоко («Монако»)

Позиция: опорный полузащитник

Цена вопроса: €35 млн

Как пройдет сделка? Трансфер, который «Манчестер» форсирует, чтобы завершить уже зимой. «Челси» тоже обозначил интерес к игроку, поэтому «МЮ» всполошился. Руководство «Монако» довольно, потому что расстанется с пусть и очень ценным игроком за огромные деньги. На четыре десятка миллионов клуб купит три замены Тьему Бакайоко. «Монако» – пример того, как надо менять тот самый «курс развития» и «писать новую историю».

Зачем он «МЮ»? Шнайдерлин хоть и не пригодился Моуринью, но всегда мог закрыть опорную зону. Сейчас остались великий Каррик, Эррера с функцией «электровеника» и Фосу-Менса. Бакайоко – цепкий хавбек, который обязательно уедет в топ-клуб. Жозе считает, что нет ничего более топового, чем «МЮ».

Альтернатива: Вильям Карвалью, Фабиньо, Сауль

Самир Ханданович («Интер»)

Позиция: вратарь

Цена вопроса: €13-15 млн

Как пройдет сделка? Ноль. Ровно столько трофеев завоевал Самир Ханданович. Последние пять лет он обязательно входит в десятку лучших вратарей мира. Проблема в том, что Ханданович пришел в «Интер» в худший для этого момент. Тот случай, когда стабильность – это стагнация. Периодически словенец чудит, и не в последнюю очередь из-за того, что у него нет конкурента.

Новое предприимчивое руководство «Интера» согласится продать возрастного игрока за хорошие деньги. Ханданович тоже с охотой примет новый вызов, вместо того, чтобы стать запылившейся легендой в Италии. Моуринью в каждой команде нужен опытный запасной вратарь. Возраст не важен, вспомните Эдуарду.

Зачем он «МЮ»? Участь вечно запасного надоела Серхио Ромеро. Ему вот-вот 30 лет и взять билет в зрелость, вратарь осознает, что пора снова играть. В последний раз он был основным в «Сампдории» в сезоне-2012/13. Ромеро наверняка понимает, что его предел – это средние клубы. А если не понимает, то самое время показать миру, как он ошибался последние 10 лет. «Бока Хуониорс» готова вернуть Ромеро на родину и сделать настоящим «первым».

Альтернатива: Антонио Адан, Эурельо Гомес, Том Хитон