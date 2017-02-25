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  • «Локомотив» арендовал Ари. Могилевец перешел в «Ростов». Таблица зимних трансферов РФПЛ

«Локомотив» арендовал Ари. Могилевец перешел в «Ростов». Таблица зимних трансферов РФПЛ

Спартак (Москва)

Пришли: в. Селихов, з. Джикия (оба – Амкар), п. Самедов (Локомотив), н. Л.Адриано (Милан)

Ушли: н. Мовсисян (Реал Солт Лейк, США), п. Ромуло (Фламенго, Бразилия), п. Зуев (Крылья Советов, в аренду)

Зенит (Санкт-Петербург)

Пришли: п. Эрнани (Атлетико Паранаэнсе, Бразилия), в. Лунев (Уфа), п. Цаллагов, н. Молло (оба – Крылья Советов), з. Зуйков (Волгарь), з. Иванович (Челси, Англия)

Ушли: п. Витсель (Тяньцзинь Цюаньцзянь, Китай), з. Йованович (Бордо, Франция, в аренду), в. Кержаков (Оренбург, в аренду), п. Могилевец (Ростов)

ЦСКА (Москва)

Пришли: н. Витиньо (Интернасьонал, Бразилия, из аренды), з. Васин (Уфа, из аренды), н. Оланаре (Гуанчжоу Фули, Китай)

Ушли: н. Страндберг (Брюгге, Бельгия), п. Цауня (свободный агент), н. Траоре (Монако, Франция, из аренды), п. Цауня (свободный агент)

Терек (Грозный)

Пришли: п. Бериша (Анжи), п. Оздоев (Рубин, в аренду), з. Гьомбер (Рома, Италия, в аренду)

Ушли: п. Кацаев, з. Брызгалов (оба – Анжи)

Краснодар (Краснодар)

Пришли: з. Рамирес (Ференцварош, Венгрия), п. Овсепян (Сибирь), з. Жиров (Томь), п. Клаэссон (Эльфсборг), з. Шишкин (Локомотив, в аренду), н. Комличенко (Слован, Чехия, из аренды)

Ушли: п. Ахмедов (Шанхай СИПГ, Китай), з. Енджейчик (Легия, Польша), п. Куасси (Селтик, Шотландия), з. Жиров (Анжи, в аренду), н. Ари (Локомотив, в аренду)

Амкар (Пермь)

Пришли: н. Мищенко (Ильичевец, Украина, из аренды), в. Вамбольт (Балтика), н. Гасилин (Зенит-2)

Ушли: в. Селихов, з. Джикия (оба – Спартак), з. Таказов (Волгарь, в аренду), з. Арзуманян (свободный агент)

Ростов (Ростов-на-Дону)

Пришли: з. Нандиньо (Кабускорп, Ангола), н. Девич (Рубин), п. Могилевец (Зенит)

Ушли: в. Покатилов (Кайрат, Казахстан), з. Гуйе (свободный агент), п. Эзатолахи (Анжи, в аренду), п. Григорьев (Оренбург, в аренду), з. Скопинцев (Балтика, в аренду)

Уфа (Уфа)

Пришли: п. Пауревич (Хаддерсфилд, Англия), з. Карп (Витролул, Румыния), з. Йокич (Вильярреал, Испания), з. Пуцко (Спартак-2), в. Беленов (Анжи)

Ушли: в. Лунев (Зенит), з. Васин (ЦСКА, из аренды), п. Марсиньо (Газиантепспор, Турция), п. Фомин (свободный агент), в. Сарнавский (Ворксла, Украина), п. Диего (свободный агент)

Рубин (Казань)

Пришли: з. Пилявский (Ворксла, Украина, из аренды)

Ушли: н. Девич (Ростов), п. Саму (Леганес, Испания, в аренду), п. Оздоев (Терек, в аренду), з. Кверквелия (Локомотив, в аренду), з. Мавинга (Торонто, США), з. Пилявский (Заря, Украина, в аренду), з. Бэкстрем (Грассхопперс, Швейцария, в аренду), п. Батов (Анжи)

Локомотив (Москва)

Пришли: в. Коченков (Томь, из аренды), з. Кверквелия (Рубин, в аренду), п. Фарфан (свободный агент), з. Маргасов (Крылья Советов), в. Коченков (Томь, из аренды), н. Ари (Краснодар, в аренду)

Ушли: н. Хенти (Банияс, ОАЭ, в аренду), п. Самедов (Спартак), з. Шишкин (Краснодар, в аренду), з. Логашов (Тосно)

Анжи (Махачкала)

Пришли: в. Дженетов (Балтика, из аренды), з. Жиров (Краснодар, в аренду), п. Кацаев (Терек), з. Фибел (Црвена Звезда, Сербия), п. Дудиев (Томь), п. Хубулов (Кубань), н. Долгов (Зенит-2), н. Асильдаров (Тобол, Казахстан), п. Лях (Томь), з. Брызгалов (Терек)

Ушли: п. Бериша (Терек), з. Гаджибеков (Крылья Советов), з. Менса (Коламбус, США), з. Ямбере (АПОЭЛ), з. Лазич (Аланьяспор, Турция), п. Обертан (Уиган, Англия), в. Беленов (Уфа), п. Иличевич (Кайрат, Казахстан)

Крылья Советов (Самара)

Пришли: з. Гаджибеков (Анжи), п. Зуев (Спартак, в аренду), п. Мияилович (Кайсериспор, Турция), з. Цвейба (Актобе, Казахстан), п. Глеб (БАТЭ, Белоруссия), з. Зотов (Кубань)

Ушли: п. Цаллагов, н. Молло (оба – Зенит), з. Маргасов (Локомотив), з. Концедалов (Балтика), н. Мбакогу (Карпи, Италия, из аренды)

Урал (Екатеринбург)

Пришли: п. Ломакин (Енисей), п. Димитров (Славия, Болгария), з. Балажиц (Партизан, Сербия), п. Глушков (Сибирь), з. Князев (Рига, Латвия, из аренды), н. Ильин (Кубань), н. Манучарян (Ратчабури, Таиланд)

Ушли: з. Жуков (Кайрат, Казахстан), з. Фонтанелло (свободный агент)

Оренбург (Оренбург)

Пришли: п. Григорьев (Ростов, в аренду), н. Дуриш (Виктория, Чехия, в аренду), п. Сиваков (Заря, Украина), з. Бордачев (Томь)

Ушли: н. Делькин (Тамбов, в аренду), н. Прудников (Анжи), п. Бамба (свободный агент), п. Батов (Рубин, из аренды)

Арсенал (Тула)

Пришли: в. Габулов (свободный агент), з. Комбаров (Томь), п. Бурчану (свободный агент), з. Григалава (Этникос, Кипр), н. Расич (Химнастия, Аргентина), п. Александров (Легия, Польша), з. Сунзу (Лилль, Франция, в аренду), з. Иванов (Панатинаикос, Греция)

Ушли: п. Фримпонг (свободный агент), п. Шешуков (Балтика), з. Калешин (Сочи), з. Горбатюк (Тамбов), з. Апаев (Рига), в. Герус, з. Айдов, п. Смирнов, п. Горбанец (все – свободные агенты)

Томь (Томск)

Пришли: -

Ушли: в. Коченков (Локомотив, из аренды), з. Враньеш (АЕК, Греция), з. Яблонски (Левски, Болгария), н. Самодин (Енисей), з. Дьяков (Динамо, из аренды), з. Жиров (Краснодар), з. Комбаров (Арсенал Т), п. Дудиев (Анжи), п. Дроппа, з. Тен, п. Тишкин (все – свободные агенты)

Трансферы зимы-2017 Спартак Зенит ЦСКА Ахмат Краснодар Амкар-Пермь Ростов Уфа Рубин Локомотив Анжи Крылья Советов Урал Оренбург Арсенал Томь
Комментарии (100)
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Sasha1086
1483533789
Цалагов это очередной Юсупов,Рязанцев( не уровень Зенита ), а вот на Эрнани будет интересно посмотреть!!!
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Taps
1483638898
Прощай, Витсель. Иди, наконец, к Халку. Это был позорный этап "Зенита" с вами.
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Lev Aleks
1484715279
Заипали этого Самедова уже......удачи Александер, а балбесов с критикой вообще можно не слушать............спасибо за годы в составе железнодорожников.......
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susanin62
1485367561
В любом случае чемпионом станет Зенит!!!
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abv-oren
1485954119
На "Оренбург" Бомбардиру так и все равно. Мдээ
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Armagiddon
1487943643
На самом деле мне очень грустно смотреть что сделали и делают с моим клубом за последние 10 лет!!!! Не дай Бог и другим такое же!!!
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Dammit
1487958637
У ЦСКА Цауня дважды упоминается.
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пряник929
1487959560
Все эти трансферы по большому счету от отсутствия денег, лишь 20 процентов по делу..
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x-x-x-x-x
1487961062
Мовсисян ущел давно но все еще лепять его к Спартаку
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Александ1982
1488002390
п. Цауня 2 раза ушел))))
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