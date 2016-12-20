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  • Слуцкий может получить работу в «Челси». Россия и Бельгия сыграют товарищеский матч. Дайджест событий дня

Слуцкий может получить работу в «Челси». Россия и Бельгия сыграют товарищеский матч. Дайджест событий дня

Халк: «На моем месте сейчас играет Жулиано, и он делает это прекрасно»

Бывший игрок «Зенита» Халк оценил игру петербургского клуба в текущем сезоне. Напомним, что сейчас бразилец выступает за «Шанхай СИПГ».

– Новый главный тренер «Зенита» Мирча Луческу говорит, что раньше в петербургской команде очень многое зависело от вас и вашей игры, а теперь она избавляется от «халкозависимости». Как к этому относитесь?

– Мне так не кажется. Вы же видите, команда почти не поменялась и отлично выступает. В «Порту» после моего отъезда так тоже говорили, и вообще такое часто звучит, когда из команды уходит индивидуально сильный игрок. Но результат всегда зависит от команды в целом. Когда взаимодействие всех футболистов находится на высоком уровне, тогда и личные качества становятся заметнее. «Зенит» – такая команда, в которой важен каждый игрок, и каждый обладает своими сильными сторонами. На моем месте сейчас играет Жулиано, и он делает это прекрасно. И его индивидуальное мастерство тоже выходит на первый план, но, опять же, благодаря командной игре.

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Приз лучшему игроку года ФИФА получит Криштиану Роналду

В ФИФА определились с именем обладателя приза лучшему футболисту года. Индивидуальную награду по итогам 2016 года вручат Криштиану Роналду. Сама церемония награждения пройдет 9 января 2017 года в Цюрихе. Ранее лидер «Реала» стал лауреатом «Золотого мяча» по версии журнала France Football.

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Сборные России и Бельгии проведут товарищеский матч

Российский футбольный союз договорился о проведении товарищеского матча национальной команды с Бельгией. Игра пройдет 28 марта 2017 года в Сочи. Точное время встречи пока не объявлено. Ранее в РФС отметили, что в следующем году сборная России проведет более 10 контрольных матчей.

Слуцкий может войти в систему «Челси»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не собирается возвращаться к работе в первой половине 2017 года. Не исключается, что специалист позже войдет в систему «Челси». Слуцкого могут принять в научно-аналитическую группу лондонского клуба. В ближайшее время тренер навряд ли станет рассматривать предложения от команд РФПЛ, сделав акцент на изучении работы больших европейских клубов.

РФС завершает 2016 год с задолженностью в 337 миллионов

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил об утверждении бюджета организации на следующий год. РФС заканчивает 2016 год с задолженностью в 337 миллионов рублей.

«На 2017 году утвержден бюджет, который можно охарактеризовать словом стабильность. Вы помните, что в 2016 он назывался антикризисный. Этот год мы завершаем с кредиторской задолженностью в 337 миллионов рублей», – заявил Мутко.

«Манчестер Юнайтед» готов вдвое снизить цену на Депая

«Манчестер Юнайтед» намерен избавиться от нападающего Мемфиса Депая. Клуб готов снизить стоимость футболиста вдвое. Теперь голландец потенциально может быть продан за 15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Спартак».

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Джейми Варди получил трехматчевую дисквалификацию

Нападающий «Лестера» Джейми Варди, получивший красную карточку во встрече АПЛ против «Сток Сити» (2:2), пропустит еще несколько игр. Дисциплинарный комитет вынес форварду трехматчевую дисквалификацию.

Сообщается, что «лисы» подали протест на решение арбитра, но он был отклонен.

Феноменальная деградация. Что же стряслось с Джейми Варди?

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Бельгия Россия Зенит Лестер Челси Роналду Криштиану Халк Депай Мемфис Варди Джейми Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Kugal
1482256936
Ну что ж удачи !
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ЦСКА 2015-2016
1482259472
челси?а что он там потерял.в челси нужен тренер который должен стоят ходит на ногах и управлять над командой а не сиделка на лавочке и качаться как качалка. извините он там наhuй не нужен
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h3LL1k
1482264244
честно уже не терпится увидеть узнать кого реально купит Спартак)))
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TUMS
1482272463
Удачи Слуцкому.
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Lucky man777
1482306245
Может хоть там на него всех собак не будут вешать.
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Zhenyoklfootball
1482327817
такую интригу развели с тем, кого купит Спартак и куда уйдёт играть Дзагоев. Сейчас насочиняют, а окажется всё проще некуда
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