Чемпионат Украины: «Шахтер» забил 4 гола в Киеве и победил «Динамо» (ВИДЕО)

Уже на первой минуте Жуниор Мораес открыл счет, динамовцы повели – 1:0.
А на третьей минуте автогол Хачериди позволил гостям восстановить паритет.
Bernard Goal HD – Dyn. Kiev 1-1 Shakhtar... Gol-Live
Рыбалка – 2:1.
Sergiy Rybalka Goal HD – Dyn. Kiev 2-1 Shakhtar... Gol-Live
Фред – 2:2.
Fred Goal HD – Dyn. Kiev 2-2 Shakhtar Donetsk... Gol-Live
Феррейра – 2:3.
Facundo Ferreyra Goal HD – Dyn... Gol-Live
Хачериди еще раз забивает в свои ворота! 2:4.
Evgen Khacheridi (Own goal) HD – Dyn... Gol-Live
Беседин – 3:4.
Все голы матча в одном ролике:
All Goals & Highlights HD – Dyn... Gol-Live
Видео дня: испанский арбитр получил по лицу за назначение пенальти