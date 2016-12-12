Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Чемпионат Украины: «Шахтер» забил 4 гола в Киеве и победил «Динамо» (ВИДЕО)

Чемпионат Украины: «Шахтер» забил 4 гола в Киеве и победил «Динамо» (ВИДЕО)

«Динамо» – «Шахтер» – 3:4

Уже на первой минуте Жуниор Мораес открыл счет, динамовцы повели – 1:0.

А на третьей минуте автогол Хачериди позволил гостям восстановить паритет.


Bernard Goal HD – Dyn. Kiev 1-1 Shakhtar... Gol-Live

Рыбалка – 2:1.


Sergiy Rybalka Goal HD – Dyn. Kiev 2-1 Shakhtar... Gol-Live

Фред – 2:2.


Fred Goal HD – Dyn. Kiev 2-2 Shakhtar Donetsk... Gol-Live

Феррейра – 2:3.


Facundo Ferreyra Goal HD – Dyn... Gol-Live

Хачериди еще раз забивает в свои ворота! 2:4.


Evgen Khacheridi (Own goal) HD – Dyn... Gol-Live

Беседин – 3:4.

Все голы матча в одном ролике:


All Goals & Highlights HD – Dyn... Gol-Live

Видео дня: испанский арбитр получил по лицу за назначение пенальти

Украина. Премьер-Лига Украина
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sega77+
1481599268
хоккейный счёт
Ответить
forward33
1481622282
Шахта уже чемпион! Поздравляю.
Ответить
KB_Krasnogorsk
1481631439
Шахтар норм идет..
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+