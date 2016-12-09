Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Кутепов, Смолов и еще 9 самых крутых игроков первой части сезона РФПЛ

Кутепов, Смолов и еще 9 самых крутых игроков первой части сезона РФПЛ

Король сэйвов – Александр Беленов («Анжи») – 3,7 в среднем за игру

Свита – Андрей Лунев («Уфа») – 3,7 (меньше Беленова по кол-ву)

Король прошлого сезона – Сергей Рыжиков («Рубин») – 4,2

После 10 туров показатель Беленова был 4,3, с тех пор «Анжи» лишь дважды сыграл на ноль. Лучшим пока так и остается проигранный матч «Амкару» с семью сэйвами, но притом двумя пропущенными мячами. Вторым по количеству «спасений» в чемпионате идет голкипер «Крыльев Советов» Георгий Лория, но по среднему числу сэйвов сразу за Беленовым все так же держится Лунев.

Король верховых единоборств – Понтус Вернблум (ЦСКА) – 3,3 за игру

Свита – Хави Гарсия («Зенит») – 3,1 за игру

Король прошлого сезона – Игорь Армаш («Кубань») – 3,7

По сравнению с первой третью чемпионата показатель Вернблума упал на 0,4. В самом деле, поначалу швед как минимум пять раз спокойно выигрывал верховые единоборства едва ли не в каждом матче, а теперь пятерка для него – крутое достижение. А ведь в игре с «Оренбургом» Вернблуму удалось выиграть аж в два раза больше – целых 10 верховых единоборств! Вторым еще не так давно был Огнен Враньеш, но прибавил Хави Гарсия. И теперь именно испанец подпирает Вернблума.

Король перехватов – Илья Кутепов («Спартак») – 5 за игру

Свита – Виталий Денисов («Локомотив») – 4,3

Король прошлого сезона – Александр Мартынович («Урал») – 5,2

Спартаковский защитник здорово прибавил: 7 туров назад лидировал с показателем 4,7 игрок «Рубина» Карлос Самбрано, но Кутепов вышел на новый уровень, и именно цифра «5» наиболее часто встречается сейчас в графе «перехваты» у россиянина. Сейчас даже странно, что в Казани и Оренбурге Кутепову лишь раз удалось перехватить мяч. Лучше всего дались в этой дисциплине матчи с «Зенитом» и «Крылья», но и без того «Спартак» в них отхватил аж восемь мячей. Трудно себе представить, что бы было в итоге, если б не спасал Кутепов.

Король передач – Фернандо («Спартак») – 67,8 за игру

Свита – Сальваторе Боккетти («Спартак») – 67,1

Король прошлого сезона – Алан Дзагоев (ЦСКА) – 67,2

Новичок «Спартака» – пока самый пасующий игрок чемпионата. Из этих 67,8 передач Фернандо точно отдает 49,3 коротких и 9,4 длинных. Остальное – брак. Любопытно, что на 38 пасов Фернандо опережает своего ближайшего преследователя – Василия Березуцкого, сыгравшего на 46 минут больше бразильца. Кроме того, спартаковец сейчас чуть-чуть опережает прошлогоднй график Дзагоева.

Король длинных передач – Сергей Игнашевич (ЦСКА) – 13,9 за игру

Свита – Фернандо («Спартак») – 9,4, Пабло Фонтанелло («Урал») – 9,2

Король прошлого сезона – Сергей Игнашевич (ЦСКА) – 10,3

Ну, тут все так же без сюрпризов. После десяти туров у Игнашевича был показатель 15,6, сейчас – немного меньше, к тому же защитник ЦСКА пока присел в запас. Причем цифры растут с каждым новым розыгрышем. 9, 10,1 и 10,3 – это показатели трех прошлых сезонов. Вполне ожидаемо для 37-летнего футболиста. И близко в этой дисциплине к ветерану никто не подбирается.

Король точных пасов – Василий Березуцкий (ЦСКА) – 89,8%

Свита – Дмитрий Коробов («Урал») – 89,7%

Король прошлого сезона – Адилсон («Терек») – 90,2%

Первую треть сезона Березуцкий прошел с точностью 90,3%, он же и остается главным фаворитом в этой дисциплине, несмотря на неожиданное очень близкое присутствие полузащитника «Урала». В основном, показатель защитника ЦСКА стабилен на отметке 83-84%, но есть и серьезные скачки, как, например, в играх с «Анжи» и «Уралом» (97%). В первом матче армейцев на новом стадионе, который был сыгран против «Терека», Березуцкий ошибся лишь в трех передачах из 82.

Король отборов – Владимир Полуяхтов («Оренбург») – 3,9 за игру

Свита – Максим Тишкин («Томь») – 3,8

Король прошлого сезона – Понтус Вернблум (ЦСКА) – 3,4

После 10 туров у лидера был показатель 3,7, и в оставшихся семи турах Полуяхтову удавалось выходить на стабильные пять отборов за игру, чего не было раньше, а в матче с «Крыльями» защитник «Оренбурга» и вовсе запомнился семью отборами. Цифры были бы внушительнее, если б не отдельные провалы, как в последнем матче с «Амкаром», где был всего один чистый отбор.

Король обостряющих передач – Квинси Промес («Спартак») – 3,1 за игру

Свита – Йоан Молло («Крылья Советов») – 2,8, Олег Шатов («Зенит») – 2,4

Король прошлого сезона – Йоан Молло («Крылья Советов») – 2,9

Молло с 10-го тура остался с тем же результатом, а у Промеса он упал на 0,3. Собственно, с тех пор голландец отметился лишь двумя очками по системе «гол плюс пас» и стал отдавать не больше двух обостряющих пасов. По пять было в двух первых турах против «Арсенала» и «Крыльев». Травмы, конечно, сказались, и оптимальную форму Промес ближе к перерыву так толком и не набрал, хотя очень старался.

Король дриблинга – Йоан Молло («Крылья Советов») – 2,3 обводки за игру

Свита – Бернар Бериша («Анжи») – 2,2

Король прошлого сезона – Халк («Зенит») – 3,1

Халк уехал, а повторить его достижение будет непросто. За семь туров показатель у Молло рухнул на 0,7. Любопытно, что за последние семь матчей Молло обводил соперника строго нечетное число раз – либо однажды, либо трижды. Подпирал француза Квинси Промес, да только сейчас уступил эту почетную миссию Берише. У голландца показатель – 2.

Король забитых голов – Федор Смолов («Краснодар») – 10 голов

Свита – Артем Дзюба («Зенит»), Беким Балай («Терек»), Жонатас («Рубин») – по 8 голов

Король прошлого сезона – Федор Смолов («Краснодар») – 20 голов

Смолов в чемпионате не играл два месяца, но все равно он – первый. Как вернулся – сразу напомнил о себе, в 4,5 матчах забив три гола. Защищать титул лучшего бомбардира россиянину пока удается, но конкуренты очень хороши. Неподалеку и Жулиано с семью мячами, и Промес с шестью. Удастся ли Смолову забить еще десятку за оставшиеся семь матчей, чтобы повторить свое же достижение прошлого сезона? Верится с трудом, но почему бы и нет.

Король голов головой – Беким Балай («Терек») – 4 гола

Свита – Зе Луиш («Спартак»), Жонатас («Рубин»), Михаил Костюков («Амкар»), Филипп Будковский («Анжи»), Сергей Корниленко («Крылья Советов») – по 2 гола

Король прошлого сезона – Артем Дзюба («Зенит») – 7

Интересно, что еще в конце октября на счету Балая было три мяча, и все – головой. С тех пор он забил еще пять раз, но лишь однажды – «со второго этажа». Правой ногой чаще забивает, конечно, Смолов (девять мячей), а левой – Ласина Траоре (четыре).

Что ж, вот она и символическая сборная. Выглядит не слишком сбалансировано, но вообще любопытно было бы посмотреть на матч такой команды. Кроме как в 3-4-2-1 наших королей больше никак и не собрать.

Свита тоже выглядит вполне боеспособно и чуть более выстроено. Вообще было б крайне интересно взглянуть на матч двух таких команд.

Смолов, Промес и еще 9 королей РФПЛ первой трети сезона-2016/17. Наша суперсборная

Россия. Премьер-лига Россия Ахмат Краснодар Крылья Советов Спартак Оренбург ЦСКА Анжи Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Смолов Федор Фернандо Беленов Александр Молло Йоан Полуяхтов Владимир Вернблум Понтус Кутепов Илья Балай Беким Промес Квинси
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FC CSKA moscow
1481290616
В прошлом сезоне почти во всех номинациях рекордные показатели были лучше (
Ответить
dimon2602
1481293511
Жаль что больше легионеров чем наших
Ответить
x-x-x-x-x
1481294090
ничего не значащая статистика и сборная
Ответить
арейская
1481325472
Любопытная статистика, прочитала с большим вниманием, так как обычно обращаешь внимание только на забитые голы, а не на всякие там отборы, подборы и дриблинги, но это я говорю только за себя, истинному поклоннику футбола это наверняка видно и не вооруженным взглядом
Ответить
KB_Krasnogorsk
1481353672
Кутепов вырос
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+