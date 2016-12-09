Кутепов, Смолов и еще 9 самых крутых игроков первой части сезона РФПЛ

Король сэйвов – Александр Беленов («Анжи») – 3,7 в среднем за игру

Свита – Андрей Лунев («Уфа») – 3,7 (меньше Беленова по кол-ву)

Король прошлого сезона – Сергей Рыжиков («Рубин») – 4,2

После 10 туров показатель Беленова был 4,3, с тех пор «Анжи» лишь дважды сыграл на ноль. Лучшим пока так и остается проигранный матч «Амкару» с семью сэйвами, но притом двумя пропущенными мячами. Вторым по количеству «спасений» в чемпионате идет голкипер «Крыльев Советов» Георгий Лория, но по среднему числу сэйвов сразу за Беленовым все так же держится Лунев.

Король верховых единоборств – Понтус Вернблум (ЦСКА) – 3,3 за игру

Свита – Хави Гарсия («Зенит») – 3,1 за игру

Король прошлого сезона – Игорь Армаш («Кубань») – 3,7

По сравнению с первой третью чемпионата показатель Вернблума упал на 0,4. В самом деле, поначалу швед как минимум пять раз спокойно выигрывал верховые единоборства едва ли не в каждом матче, а теперь пятерка для него – крутое достижение. А ведь в игре с «Оренбургом» Вернблуму удалось выиграть аж в два раза больше – целых 10 верховых единоборств! Вторым еще не так давно был Огнен Враньеш, но прибавил Хави Гарсия. И теперь именно испанец подпирает Вернблума.

Король перехватов – Илья Кутепов («Спартак») – 5 за игру

Свита – Виталий Денисов («Локомотив») – 4,3

Король прошлого сезона – Александр Мартынович («Урал») – 5,2

Спартаковский защитник здорово прибавил: 7 туров назад лидировал с показателем 4,7 игрок «Рубина» Карлос Самбрано, но Кутепов вышел на новый уровень, и именно цифра «5» наиболее часто встречается сейчас в графе «перехваты» у россиянина. Сейчас даже странно, что в Казани и Оренбурге Кутепову лишь раз удалось перехватить мяч. Лучше всего дались в этой дисциплине матчи с «Зенитом» и «Крылья», но и без того «Спартак» в них отхватил аж восемь мячей. Трудно себе представить, что бы было в итоге, если б не спасал Кутепов.

Король передач – Фернандо («Спартак») – 67,8 за игру

Свита – Сальваторе Боккетти («Спартак») – 67,1

Король прошлого сезона – Алан Дзагоев (ЦСКА) – 67,2

Новичок «Спартака» – пока самый пасующий игрок чемпионата. Из этих 67,8 передач Фернандо точно отдает 49,3 коротких и 9,4 длинных. Остальное – брак. Любопытно, что на 38 пасов Фернандо опережает своего ближайшего преследователя – Василия Березуцкого, сыгравшего на 46 минут больше бразильца. Кроме того, спартаковец сейчас чуть-чуть опережает прошлогоднй график Дзагоева.

Король длинных передач – Сергей Игнашевич (ЦСКА) – 13,9 за игру

Свита – Фернандо («Спартак») – 9,4, Пабло Фонтанелло («Урал») – 9,2

Король прошлого сезона – Сергей Игнашевич (ЦСКА) – 10,3

Ну, тут все так же без сюрпризов. После десяти туров у Игнашевича был показатель 15,6, сейчас – немного меньше, к тому же защитник ЦСКА пока присел в запас. Причем цифры растут с каждым новым розыгрышем. 9, 10,1 и 10,3 – это показатели трех прошлых сезонов. Вполне ожидаемо для 37-летнего футболиста. И близко в этой дисциплине к ветерану никто не подбирается.

Король точных пасов – Василий Березуцкий (ЦСКА) – 89,8%

Свита – Дмитрий Коробов («Урал») – 89,7%

Король прошлого сезона – Адилсон («Терек») – 90,2%

Первую треть сезона Березуцкий прошел с точностью 90,3%, он же и остается главным фаворитом в этой дисциплине, несмотря на неожиданное очень близкое присутствие полузащитника «Урала». В основном, показатель защитника ЦСКА стабилен на отметке 83-84%, но есть и серьезные скачки, как, например, в играх с «Анжи» и «Уралом» (97%). В первом матче армейцев на новом стадионе, который был сыгран против «Терека», Березуцкий ошибся лишь в трех передачах из 82.

Король отборов – Владимир Полуяхтов («Оренбург») – 3,9 за игру

Свита – Максим Тишкин («Томь») – 3,8

Король прошлого сезона – Понтус Вернблум (ЦСКА) – 3,4

После 10 туров у лидера был показатель 3,7, и в оставшихся семи турах Полуяхтову удавалось выходить на стабильные пять отборов за игру, чего не было раньше, а в матче с «Крыльями» защитник «Оренбурга» и вовсе запомнился семью отборами. Цифры были бы внушительнее, если б не отдельные провалы, как в последнем матче с «Амкаром», где был всего один чистый отбор.

Король обостряющих передач – Квинси Промес («Спартак») – 3,1 за игру

Свита – Йоан Молло («Крылья Советов») – 2,8, Олег Шатов («Зенит») – 2,4

Король прошлого сезона – Йоан Молло («Крылья Советов») – 2,9

Молло с 10-го тура остался с тем же результатом, а у Промеса он упал на 0,3. Собственно, с тех пор голландец отметился лишь двумя очками по системе «гол плюс пас» и стал отдавать не больше двух обостряющих пасов. По пять было в двух первых турах против «Арсенала» и «Крыльев». Травмы, конечно, сказались, и оптимальную форму Промес ближе к перерыву так толком и не набрал, хотя очень старался.

Король дриблинга – Йоан Молло («Крылья Советов») – 2,3 обводки за игру

Свита – Бернар Бериша («Анжи») – 2,2

Король прошлого сезона – Халк («Зенит») – 3,1

Халк уехал, а повторить его достижение будет непросто. За семь туров показатель у Молло рухнул на 0,7. Любопытно, что за последние семь матчей Молло обводил соперника строго нечетное число раз – либо однажды, либо трижды. Подпирал француза Квинси Промес, да только сейчас уступил эту почетную миссию Берише. У голландца показатель – 2.

Король забитых голов – Федор Смолов («Краснодар») – 10 голов

Свита – Артем Дзюба («Зенит»), Беким Балай («Терек»), Жонатас («Рубин») – по 8 голов

Король прошлого сезона – Федор Смолов («Краснодар») – 20 голов

Смолов в чемпионате не играл два месяца, но все равно он – первый. Как вернулся – сразу напомнил о себе, в 4,5 матчах забив три гола. Защищать титул лучшего бомбардира россиянину пока удается, но конкуренты очень хороши. Неподалеку и Жулиано с семью мячами, и Промес с шестью. Удастся ли Смолову забить еще десятку за оставшиеся семь матчей, чтобы повторить свое же достижение прошлого сезона? Верится с трудом, но почему бы и нет.

Король голов головой – Беким Балай («Терек») – 4 гола

Свита – Зе Луиш («Спартак»), Жонатас («Рубин»), Михаил Костюков («Амкар»), Филипп Будковский («Анжи»), Сергей Корниленко («Крылья Советов») – по 2 гола

Король прошлого сезона – Артем Дзюба («Зенит») – 7

Интересно, что еще в конце октября на счету Балая было три мяча, и все – головой. С тех пор он забил еще пять раз, но лишь однажды – «со второго этажа». Правой ногой чаще забивает, конечно, Смолов (девять мячей), а левой – Ласина Траоре (четыре).

Что ж, вот она и символическая сборная. Выглядит не слишком сбалансировано, но вообще любопытно было бы посмотреть на матч такой команды. Кроме как в 3-4-2-1 наших королей больше никак и не собрать.

Свита тоже выглядит вполне боеспособно и чуть более выстроено. Вообще было б крайне интересно взглянуть на матч двух таких команд.

Смолов, Промес и еще 9 королей РФПЛ первой трети сезона-2016/17. Наша суперсборная