Фалькао в Москву не поедет. Безбородов получил оценку за матч «Спартак» – «Ростов». Дайджест событий дня

Фалькао и Дзагоев не сыграют в матче ЦСКА и «Монако»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао пропустит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА. Колумбиец с прошлой недели возобновил полноценные тренировки, но еще должен пройти неврологическое обследование. Играть он пока не может.

Потери у ЦСКА тоже ощутимы. Главный тренер красно-синих Леонид Слуцкий подтвердил информацию о неготовности Алана Дзагоева, который все еще травмирован. Что касается Игоря Акинфеева, то голкипер ЦСКА должен принять участие в этой игре, которая состоится во вторник.

Муса вернется в ЦСКА?

Сегодня также прошла информация о возможном возвращении в ЦСКА нападающего «Лестер Сити» Ахмеда Мусы. «Армейцы будут рады вновь подписать Ахмеда, если его дела в Англии продолжат складываться неудачно», – заявил источник, близкий к форварду. Сам Муса отреагировал на этот слух следующим образом: «Я не читал этого, но слышал. Возвращение? Это неправда, обо мне пишут сумасшедшие вещи. Не злюсь на журналистов, но иногда они выдумывают новости. Сейчас я полностью сосредоточен на работе». Работа у нигерийца пока не складывается – на его счету всего пять матчей за «Лестер» и ноль забитых голов.

Судейство Безбородова оценили на отлично

Судейский скандал вокруг матча десятого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом» не отразился на оценке работы Владислава Безбородова, который получил от инспектора матча Сергея Анохина «отлично» – выше 8,5 балла. При этом изначально работу судей в этой игре должен был оценивать Алексей Спирин, но он отравился, и перед матчем его заменил Анохин.

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У «Спартака» – еще одна ощутимая потеря

Нападающий «Спартака» Зе Луиш травмировался в матче десятого тура РФПЛ с «Ростовом» (1:0). Форвард получил частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы. Операция Зе Луишу не потребуется, но участие в матче против ЦСКА в 12-м туре РФПЛ теперь под большим вопросом. Это же касается и травмированного Квинси Промеса.

Промес и Бакка могли оказаться в «Краснодаре»

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин сообщил имена футболистов, которые могли пополнить состав команды. Знакомые все лица.

«Назову Атема Бен-Арфа. Его сложный характер не пугал, шикарные игровые качества перевешивали. За Вирджилом ван Дейком пристально наблюдали, когда он играл еще за «Гронинген». Собственно, за Промесом долго следили. Но тогда у нас было много легионеров, до конкретного решения не дошло. Бакка, Итурбе тоже входили в шорт-лист в определенный момент. Иностранцев тяжело уговорить переехать в Краснодар. На Краснодар иностранцы смотрят как на провинцию. Для них средний европейский клуб лучше», – отметил Бузникин.

В пятницу Неймар подпишет с «Барселоной» новый контракт

«Барселона» объявила о продлении контракта с Неймаром – сделка состоится уже в конце недели. По новому соглашению бразилец будет связан с каталонским клубом до лета 2021 года. Официально о продлении трудового договора с 24-летним футболистом будет объявлено в пятницу. Ранее сообщалось, что сумма отступных за Неймара составит 250 миллионов евро, а в год футболист будет получать 15 миллионов евро.

Моуринью провоцирует Клоппа перед матчем «Ливерпуль» – «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался в адрес Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль», с которым манкунианцы встретятся в матче восьмого тура АПЛ. «Я здесь для того, чтобы тренировать, а не махать руками в воздухе на бровке», – подчеркнул Моуринью на предматчевой пресс-конференции. Клопп на фразу португальца никак не отреагировал.

«Анжи» и «Терек» разошлись миром

В последнем матче 10-го тура РФПЛ «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Тереком». Кавказское дерби не вышло жарким, хотя без удаления не обошлось – даже в такой тихой игре без моментов умудрился получить красную карточку полузащитник грозненцев Факундо Пирис. Впрочем, забить команды все равно не смогли – 0:0.

Одно удаление и ноль голов в кавказском дерби. Что происходило в последнем матче 10-го тура РФПЛ

Кудряшов, Березуцкий, фанаты в Перми и другие герои и антигерои. Обзор 10-го тура РФПЛ