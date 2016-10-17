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  • Фалькао в Москву не поедет. Безбородов получил оценку за матч «Спартак» – «Ростов». Дайджест событий дня

Фалькао в Москву не поедет. Безбородов получил оценку за матч «Спартак» – «Ростов». Дайджест событий дня

Фалькао и Дзагоев не сыграют в матче ЦСКА и «Монако»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао пропустит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА. Колумбиец с прошлой недели возобновил полноценные тренировки, но еще должен пройти неврологическое обследование. Играть он пока не может.

Потери у ЦСКА тоже ощутимы. Главный тренер красно-синих Леонид Слуцкий подтвердил информацию о неготовности Алана Дзагоева, который все еще травмирован. Что касается Игоря Акинфеева, то голкипер ЦСКА должен принять участие в этой игре, которая состоится во вторник.

Муса вернется в ЦСКА?

Сегодня также прошла информация о возможном возвращении в ЦСКА нападающего «Лестер Сити» Ахмеда Мусы. «Армейцы будут рады вновь подписать Ахмеда, если его дела в Англии продолжат складываться неудачно», – заявил источник, близкий к форварду. Сам Муса отреагировал на этот слух следующим образом: «Я не читал этого, но слышал. Возвращение? Это неправда, обо мне пишут сумасшедшие вещи. Не злюсь на журналистов, но иногда они выдумывают новости. Сейчас я полностью сосредоточен на работе». Работа у нигерийца пока не складывается – на его счету всего пять матчей за «Лестер» и ноль забитых голов.

Судейство Безбородова оценили на отлично

Судейский скандал вокруг матча десятого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом» не отразился на оценке работы Владислава Безбородова, который получил от инспектора матча Сергея Анохина «отлично» – выше 8,5 балла. При этом изначально работу судей в этой игре должен был оценивать Алексей Спирин, но он отравился, и перед матчем его заменил Анохин.

Тотальное безрассудство. Почему жалобы на заговор против «Ростова» просто смешны

У «Спартака» – еще одна ощутимая потеря

Нападающий «Спартака» Зе Луиш травмировался в матче десятого тура РФПЛ с «Ростовом» (1:0). Форвард получил частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы. Операция Зе Луишу не потребуется, но участие в матче против ЦСКА в 12-м туре РФПЛ теперь под большим вопросом. Это же касается и травмированного Квинси Промеса.

Промес и Бакка могли оказаться в «Краснодаре»

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин сообщил имена футболистов, которые могли пополнить состав команды. Знакомые все лица.

«Назову Атема Бен-Арфа. Его сложный характер не пугал, шикарные игровые качества перевешивали. За Вирджилом ван Дейком пристально наблюдали, когда он играл еще за «Гронинген». Собственно, за Промесом долго следили. Но тогда у нас было много легионеров, до конкретного решения не дошло. Бакка, Итурбе тоже входили в шорт-лист в определенный момент. Иностранцев тяжело уговорить переехать в Краснодар. На Краснодар иностранцы смотрят как на провинцию. Для них средний европейский клуб лучше», – отметил Бузникин.

В пятницу Неймар подпишет с «Барселоной» новый контракт

«Барселона» объявила о продлении контракта с Неймаром – сделка состоится уже в конце недели. По новому соглашению бразилец будет связан с каталонским клубом до лета 2021 года. Официально о продлении трудового договора с 24-летним футболистом будет объявлено в пятницу. Ранее сообщалось, что сумма отступных за Неймара составит 250 миллионов евро, а в год футболист будет получать 15 миллионов евро.

Моуринью провоцирует Клоппа перед матчем «Ливерпуль» – «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался в адрес Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль», с которым манкунианцы встретятся в матче восьмого тура АПЛ. «Я здесь для того, чтобы тренировать, а не махать руками в воздухе на бровке», – подчеркнул Моуринью на предматчевой пресс-конференции. Клопп на фразу португальца никак не отреагировал.

«Анжи» и «Терек» разошлись миром

В последнем матче 10-го тура РФПЛ «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Тереком». Кавказское дерби не вышло жарким, хотя без удаления не обошлось – даже в такой тихой игре без моментов умудрился получить красную карточку полузащитник грозненцев Факундо Пирис. Впрочем, забить команды все равно не смогли – 0:0.

Одно удаление и ноль голов в кавказском дерби. Что происходило в последнем матче 10-го тура РФПЛ

Кудряшов, Березуцкий, фанаты в Перми и другие герои и антигерои. Обзор 10-го тура РФПЛ

Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Монако Спартак Ростов Краснодар Барселона Ливерпуль Манчестер Юнайтед Дзагоев Алан Фалькао Радамель Неймар Муса Ахмед Зе Луиш Промес Квинси Моуринью Жозе Клопп Юрген Безбородов Владислав
Комментарии (4)
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mango
1476732872
Безбородов , может не волноваться , крыша лукойловская всегда прикроет
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Дон Посей
1476736475
Да забудем уже все эти дрязги! надо всех наших в ЛЧ и ЛЕ поддерживать.
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TUMS
1476738442
Дзагова будет не хватать ЦСКА. Всех продал Гинер и с таким составом хочет результат получить.
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560227
1476783092
чо там прогноз какой,ЦСКА-Монако?
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