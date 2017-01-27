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  • ​«Мы воспитали Зидана, но таких феноменов у нас еще не было!». Как Ньянг повторяет путь Балотелли

​«Мы воспитали Зидана, но таких феноменов у нас еще не было!». Как Ньянг повторяет путь Балотелли

29 мая 2011 года стало для скромного «Кана» моментом истины. Перед последним туром бретонцы имели 45 очков, опережая шедший в зоне вылета «Монако» на один балл. Команды вышли на поле, напряжение достигло своего пика. Опытнейший голкипер Алексис Тебо нервно растирал перчатки; форвард Йоан Молло постоянно поправлял уже начавшие редеть волосы. На их фоне темнокожий футболист под №9 выглядел эталоном спокойствия. На 45-й минуте малоизвестный африканец получил мяч, на скорости обогнал всех защитников «Марселя» и хладнокровно установил ничейный счет! 2:2, в Лигу 2 вылетело «Монако»! Вся Бретань распевала фамилию автора спасительного гола. Журналисты и болельщики тут же принялись наводить справки. Малоизвестным африканцем оказался некий М'Байе Ньянг.

«Ему всего 16 лет, а он уже забил три гола за «Кан». Мы гордимся тем, что воспитали Зидана, но таких феноменов как Ньянг, у нас никогда не было!» – бравурно заявил наставник молодежной команды Филипп Танкарт. Как и подобает в таких случаях, каждый шаг Ньянга стал достоянием СМИ. Количество розданных интервью за лето 2011-го увеличилось в разы, а самого футболиста стали величать «Новым Балотелли». «Не сравнивайте меня с Марио! Я совершенно другой по манере игры и поведению вне поля», – открещивался от сходства Ньянг. Через некоторое время над этими словами будет смеяться вся Франция.

В ноябре 2012-го молодежной сборной предстояло сыграть стыковой матч за право поехать на Евро-13. В соперниках – сборная Норвегии. Ньянг лишь усмехнулся и предложил партнерам по команде закатить славную вечеринку с сауной и всеми сопутствующими атрибутами. На следующий день М'Байе и его партнеры ходили по полю с пустыми глазами. 3:5, сборная Франции опозорилась на всю страну и не поехала на Евро-13.

Страна принялась сочувствовать молодежке, пока в один момент не вскрылись подробности вечеринки. «Вся страна хотела увидеть вас на молодежном Евро, но вы опозорились. Теперь понятно, почему. Ньянг и его друзья не просто глупцы – это настоящие сволочи! Жаль, я не его отец, иначе как следует отпорол бы ремнем», – легендарный Ги Ру был по-настоящему безжалостен.

К тому времени М'Байе уже числился игроком «Милана». В стане «россонери» вечеринка Ньянга вызвала еще больший переполох. «Ньянг очернил репутацию «Милана», однако пока мы делаем скидку на его возраст. М'Байе 17 лет, и очевидно, он просто не понимает, что творит», – заявил Галлиани. Игроку все было нипочем. В похожей ситуации Кокорин и Мамаев принесли извинения. «Я живу так, как считаю нужным и не обращаю ни на кого внимания. В этом моя сила!» – вот так выглядели «извинения» Ньянга после норвежского конфуза.

«М'Байе – это новый Тьерри Анри!» – заявил президент «Милана» Сильвио Берлускони. Общественность же не унималась и с утроенной силой принялась сравнивать скандального Ньянга с Балотелли. Благо с каждым годом звездная болезнь все глубже поражала организм вингера. Наставник «Милана» Аллегри вводил М'Байе в состав постепенно – игрок же хотел всего и сразу. «Мне просто нужно игровое время. Это все вина сукина сына Аллегри!» – 4 января 2014-го Twitter дрогнул от откровений Ньянга. Вингер попытался оправдаться «новогодним похмельем», но Массимилиано оказался не дурачком. До громкой отставки Аллегри оставалось две недели, однако «спихнуть» Ньянга в «Монпелье» тренер все же успел.

Итальянские и французские СМИ объединились в попытках «научить жизни» француза. Тот лишь смеялся им в лицо.

Горожане Монпелье потеряли дар речи, когда увидели рассекающее под 200 км/ч «Феррари». М'Байе Ньянг славно погулял ночью и проспал тренировку. Игрок почти успел, но на последнем повороте перед базой не справился с управлением и врезался в дерево. Уже вечером футболист давал интервью. «Это не моя машина! Меня недавно лишили прав за вождение в алкогольном опьянении, и тот опыт многому научил меня», – с правдоподобным лицом говорил Ньянг. Его новые партнеры по команде в этот момент громко захлебывались в истерическом хохоте. В ФК «Монпелье» у Ньянга не получилось. Ему было плевать: алкоголь вкусный, машина быстрая, жизнь – прекрасная!

С тех пор М'Байе поучаствовал в трех крупных авариях, разбил два «Феррари», получил микротравму, прыгая с крыши в бассейн, и побывал на десятках пенных вечеринок. Но времена меняются, а с ними – и люди. «Где-то внутри себя я почувствовал, что повзрослел. После недавних выходок люди думали, что я идиот. Прошло некоторое время, и я уже не чувствую потребности повеселиться. Теперь главное место в моей жизни занял футбол и «Милан», – заявил в конце августа 21-летний Ньянг.

В межсезонье «Милан» стал одной из самых результативных команд Италии, а сам М'Байе – лучшим игроком предсезонного «Трофео ТИМ». М'Байе удалось не пропить свою скорость: он по-прежнему играючи убегает от любого соперника на широком шаге. «Вместе с этим, Ньянг стал гораздо взрослее, что ощущается в общении со СМИ. Он стал лучше реализовывать голевые моменты и более ответственно подходить к делу. Мы ждем, что при Монтелле наш вингер наконец-то станет суперзвездой Серии А», – поделился мнением журналист milannews.it Эмилиано Куппоне. Ожидания не оправдались.

«Хотел бы стать капитаном «Милана», – рассуждал Ньянг в ноябре. Почти в это же время случились два нереализованных пенальти подряд, лишившие миланцев важных очков. Всего три гола и три голевых паса на счету француза в матчах Серии А нынешнего сезона. В нем разочаровался не только Монтелла. Болельщики «Милана» открыто смеялись над форвардом, что подтолкнуло руководство клуба к расставанию с игроком. «Уотфорд», покупающий всех подряд, согласился арендовать футболиста за 750 тысяч евро. Если форвард забьет 10 голов в АПЛ, то «Уотфорд» обязан выкупить его за 18 миллионов евро. В карьере Ньянга начинается новый этап карьеры, а его переход в Англию очень похож на трансфер Балотелли из «Милана» в «Ливерпуль».

Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Италия Милан Кан Марсель Монпелье Балотелли Марио Ньянг М'Байе Аллегри Массимилиано
Комментарии (9)
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Kulimen
1474011510
Дааа...цитата в конце статьи не сравнится с цитатой в начале.
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dimon2602
1474016265
Ну а что в юности все чудят
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ivanthebest
1474019006
Не знаю, говорят, горбатого могила исправит... Если есть такие приступы звёздной болезни, то это в крови, никуда не денешься... Да и 4 года, которые он по сути потерял, тоже немало стоят...
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ScaryPsycho
1474042690
как- нормандцы, а не бретонцы, исправь, автор
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Dgad
1485497689
Я эту статью уже читал несколько месяцев назад..
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vetalio
1485499388
Главное не зазноваться как марио
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