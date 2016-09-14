Как обыграть «Байер». 5 способов для Слуцкого

Если Слуцкий не выберет трусливую тактику

Леонид Слуцкий в последнее время откровенно разочаровывает – и виной тому не результаты ЦСКА, они по обыкновению достаточно высоки; дело в самой персоне наставника армейцев, который в своих интервью начинает оправдываться за поражения еще до того, как состоялись. Перед началом группового розыгрыша Лиги чемпионов Леонид Викторович задался вопросом: «На каком основании ЦСКА должен выходить из группы Лиги чемпионов?» Действительно, на каком – учитывая, что в группу с ЦСКА угодили не «Барселона» с «Баварией», а «Тоттенхэм», «Байер» и «Монако»?

Леонид Слуцкий слишком часто оправдывается и как будто не допускает, что в футболе слабейший может победить сильнейшего – именно по этой причине мы всегда с надеждой включаем телевизор и смотрим матч «Барселона» – «Рубин» от первой до последней минуты. Традиционная тренерская вежливость и уважение к сопернику тут ни при чем – все, что сейчас говорит Слуцкий, звучит как заблаговременные оправдания, а не как реверанс сопернику. «Главный вопрос – сможем ли мы выдерживать высочайшую скорость «Байера», – вопрошает наставник армейцев, но нам кажется, что главный вопрос – это когда Леонид Викторович перестанет трусить и позволит своим подопечным сыграть в футбол вместо того, чтобы парковать автобус.

Если Акинфеев не пропустит

Можно сколько угодно смеяться над бесконечной «пропускной» серией Игоря Акинфеева, но когда-то она должна оборваться, и если это случится на «Бай-Арене», то случится как минимум ничья. Все проблемы ЦСКА в последних розыгрышах Лиги чемпионов связаны именно с тем, что армейцы пропускают в каждом матче – учитывая, что забить получается далеко не всегда, бывают такие обидные поражения, как 0:1 от «Вольфсбурга» и снова 0:1 от «Манчестер Юнайтед». Провальный для сборной России чемпионат Европы, тем не менее, напомнил нам, что Игорь все еще способен на выдающие сейвы – не хватает только заветного «сухаря», шутки о котором давно успели поднадоесть. Вероятность того, что ЦСКА не пропустит в Германии, конечно, невысока – и все же надеяться на это стоит, ведь в прошлом году Акинфеев едва не вышел сухим из воды «Олд Траффорд».

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Если армейцы сохранят хороший настрой

Хорошее настроение в среде поклонников ЦСКА легко объяснимо: клуб наконец-то обзавелся своим собственным стадионом, а в первом матче на новой арене был разгромлен грозненский «Терек», да еще и Ласина Траоре сделал дубль. Армейцы, которым голы на старте сезона давались с трудом (за всех отдувался в основном Роман Еременко), отгрузили в ворота грозненцев целых три – так что праздник на «Арене ЦСКА» получился двойным.

Именно такой, положительный и атакующий, настрой нужно лелеять в своих подопечных Леониду Слуцкому – а для пущей уверенности он может поставить им кадры матча восьмилетней давности, когда другой российский клуб «Зенит», не заметив препятствий, разобрался с «Байером» на его поле – 1:4. Команда из Леверкузена – не «Бавария» и даже не «Боруссия», с ней можно и нужно сражаться, и в этом смысле уверенная победа над «Тереком» не должна пройти даром. Если, конечно, у нас есть основания думать, что ЦСКА вообще должен претендовать на очки в выездной игре с самим «Байером».

Если Траоре забьет

В матче с «Тереком» нового нападающего ЦСКА наконец прорвало – он отметился сразу дублем, и эти голы стали первыми на новой для армейцев арене. Было бы здорово, если бы Ласина поддержал эту традицию в Леверкузене; правда, в отличие от Сейду Думбия, рвавшего и метавшего в прошлых розыгрышах Лиги чемпионов, Траоре – игрок зависимый, он исполняет роль таранного столба и едва ли способен создавать себе голевые моменты в одиночку. Но преемственность есть преемственность, так что навыки одного ивуарийского нападающего должны передаться другому хотя бы на время сегодняшнего поединка. К тому же, в составе армейцев всегда найдется кому снабдить Траоре отличной передачей, будь то Еременко с его гроссмейстерским пасом или способный на оригинальный ход Дзагоев.

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Если «Байер» провалится

Самый надежный для Леонида Слуцкого способ – это надеяться, что у «Байера», особенно у Похьянпало, случится черный день. Тогда на ничью можно рассчитывать, даже если, как обычно, пропустит Акинфеев, даже если (что очень вероятно) ничего не забьет Траоре – провальная игра хозяев может стать счастливым билетом, который вытянут армейцы (читай – их пропуском в Лигу Европы). И все же рассчитывать на щедрость «Байера» лучше не надо, ведь можно постараться и самим и воплотить в реальность хотя бы несколько из первых четырех «если». Для любой – даже трусливой – победы на «Бай-Арене» достаточно будет дождаться чуда от Игоря Акинфеева и одного голевого тычка от Ласина Траоре.