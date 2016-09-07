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  • Слуцкий раскачивает лодку. Атмосфера, в которой сборная Черчесова взяла первую победу

Слуцкий раскачивает лодку. Атмосфера, в которой сборная Черчесова взяла первую победу

Леонид Слуцкий смелым интервью задал главный тренд недели. «ЦСКА – чемпион России, играет в Лиге чемпионов, построен шикарный стадион в центре 15-миллионного мегаполиса – и 7 тысяч абонементов. Футбольная мы страна?» – риторически удивлялся бывший главный тренер сборной. Как иллюстрации он кивал и на другие стадионы: «Открытие», «Локомотив», арены в Казани и Грозном. Многие отвечали ему, кто-то откровенно бесился, но все ждали главного – ответа от самой сборной и ее нового тренера. Заткнет ли он бывшего или же поддержит, уйдя в схожее философствование? Или, что еще лучше, ответит на поле феерическим футболом и множеством новых имен?

Не, футбольная. Почему Леонид Слуцкий ошибается

Да, вторник. Да, стадион в Черкизово только возвращается к нормальному функционированию. Да, Гана. Но полупустая арена в первом домашнем матче цикла подготовки к историческому чемпионату мира – это грустно. Сборная своей игрой и поведением на Евро разозлила даже людей, что обычно спрашивают: «А в какой форме наши?». Ажиотажа вокруг главной команды страны нет, как и вокруг футбола как вида спорта. Стадионы одинаково унылы, что на международных играх, что на матчах РФПЛ. Будь они хоть трижды новыми, красивые сиденья и хот-доги не смогут создать атмосферу. Ее делают люди, которым на данный момент русский футбол осточертел.

Черчесов сделал все, чтобы сборную вновь полюбили: распустил и заново собрал, пригласив новичков, устроил несколько ярких интервью, напрямую обращался к болельщикам, выражая надежду, что те вернуться на стадион. «Сейчас мы работаем над командным духом», – говорил тренер, отодвинув тактику на второй план.

Ключевые моменты матча с Ганой

Потому, возможно, игра сборной блеклая и сырая, хоть и сырость эта совсем иного типа, нежели на Евро. Эксперименты со схемами, новые имена в обороне, быстрые атаки, активные фланги, Смолов в роли главной звезды – это все может заинтересовать разве что журналистов в поисках зацепок. При всем новаторстве ньюсмейкерами остались «старики»: Акинфеев побил рекорд Дасаева по матчам вратарей за сборную, а Василий Березуцкий надел футболку с триколором в сотый раз.

Фрагментарно футбол мерцал качеством, особенно в первый час. Но в основном действия сборной запомнились периодической деконцентрацией и редкими взрывами. Что в итоге взорвало самого Черчесова: в подтрибунку после финального свистка он уходил с крайне возмущенным видом, бормоча ругательства под нос. Никита Симонян рассказал, что отдельным игрокам изрядно досталось в раздевалке. К пресс-конференции тренер остыл. Смутил его лишь один вопрос – тот самый, про реплику Слуцкого. Удивительно, но к самому очевидному вопросу Черчесов оказался не готов. Даже не пытаясь объяснить, почему мы футбольная держава, он лишь артистично пожал плечами и возмущенно дробил фразы типа «мы страна Россия», «давайте о футболе», «следующий вопрос». То ли пошатнули азы его веры, то ли не хотел вступать в полемику с бывшим тренером сборной, то ли надавили на больную мозоль – этого мы от самого разговорчивого русского тренера, похоже, не узнаем.

Ответ на главный вопрос недели стал совсем уж очевидным благодаря болельщикам сборной Ганы. Бодрые африканцы, которые учатся и работают в Москве, устроили своим ребятам Гану на выезде. Гостевого сектора не было как такового, однако они организованно скупили несколько мест на секторе рядом с Южной трибуной «Локомотива». Прежде там собирались активные фанаты сборной России, но сейчас они скучковались в количестве сотни человек. Зато ганцы так разошлись, что начали петь на русском: «Давай-давай, Гана!». Ганцы быстро поняли, что именно они стали главными звездами довольно унылого матча и продолжили блистать знанием русского языка, обратившись то ли к Черчесову, то ли к свадебному хиту, зарядив «Все будет хорошо!».

Африканцы остались в центре внимания и после матча. Если футболисты традиционно пробежали мимо микст-зоны и болельщиков, то простые темнокожие студенты не отказывали в селфи и обменивались атрибутикой.

А что же мы? Копаться, спорить и рассуждать можно бесконечно. Русский футбол явно в кризисе, о симптомах которого говорят многие: стабильные провалы на крупных турнирах, поведение игроков, лимит, кризис управления, падение посещаемости. Депрессия, которая пройдет при положительных результатах и грамотном маркетинге. Все в руках менеджеров и тренеров. А также болельщиков, которым стоит поучиться встречать поражения также весело и уважительно, как это делают драйвовые ребята из Ганы.

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Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Россия Гана Акинфеев Игорь Березуцкий Василий Слуцкий Леонид Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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headvk
1473245674
Удачи сборной
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zigbert
1473246865
Все еще впереди.
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DenMih
1473252531
Это не наш вид спорта,нам только в хоккей играть можно
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kurskih
1473254645
Хороший результат, так держать!
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polt
1473259444
Появился повод для обсуждения. Старая сборная полный отстой вместе со Слуцким...
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