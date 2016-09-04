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  • Театр бритоголового актера в Химках, драки за билеты в Тамбове и судейский беспредел в Нальчике. Чем запомнится 11-й тур ФНЛ

Театр бритоголового актера в Химках, драки за билеты в Тамбове и судейский беспредел в Нальчике. Чем запомнится 11-й тур ФНЛ

Театр бритоголового актера. Как в Подмосковье случилась еще одна умопомрачительная концовка

Начало сентября выдалось в Москве необычайно теплым. Прохожие неспешно гуляют по улицам в летних майках и ничуть не щурятся от холода; а игроки не без удовольствия бегают в футболках с короткими рукавами. В тихий погожий химкинский вечер местная команда принимала на своем поле «Тюмень». Так себе афиша. Афиша, подарившая нам один из ярчайших матчей в истории ФНЛ!

В первой же атаке тюменский итальянец Андреа Чуканов не смог нормально подать в штрафную, но на его счастье мяч свалился точно в ворота – 0:1. Усилиями Яна Казаева «Химки» сумели сравнять счет, но к 90-й минуте они подошли, проигрывая 1:2. «Матч «Сокол» «СКА-Хабаровск» даже превзошел легендарный финал «МЮ» «Бавария»», заявил недавно наставник саратовцев Вадим Хафизов. Теперь у матча с участием его команды появился достойный конкурент!

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Начинаете лысеть и жутко страдать? Концовка матча «Химки» «Тюмень» станет для вас лучшим лекарством! 91-я минута. Голкипер гостей Смирнов отбивает мяч перед собой, а подоспевший Никита Лапин досылает мяч в сетку а-ля Павлюченко в ворота сборной Англии. 93-я минута. После розыгрыша штрафного мяч удобно ложится на ногу Лапину, и тот отправляет снаряд в дальний угол – 3:2! «А все потому, что Лапин перед игрой налысо побрился!» – не без доли зависти заявил «заросший» хавбек «Химок» Николай Тюнин.

«Сокол» – «СКА-Хабаровск» (2-3); «Динамо» – «Луч-Энергия» (3-2); «Химки» – «Тюмень» (3-2). Пока РФПЛ спит дремучим сном, в ФНЛ за две недели сыграно 3 матча с умопомрачительной концовкой!

Тамбовское безумие. Как местные жители и динамовцы дрались за билеты на футбол

«Тамбов» переживает не лучшие времена: «бело-синие» не могут выиграть в 8 матчах подряд. Более того, именно тамбовчане стали авторами первой тренерской отставки сезона: команду покинул Валерий Есипов. Найти ему замену к матчу с «Динамо» так и не смогли. К тому же, за пару часов до начала встречи осенние тучи захватили власть над городом и окатили Тамбов беспощадным ливнем.

Российский болельщик не остановится ни перед чем: местные жители под проливным дождем дрались в очередях у касс, а поклонники «Динамо» в первые же часы раскупили весь гостевой сектор. Выездной ажиотаж оказался для москвичей небывалым. Настолько, что руководству «Динамо» даже пришлось выступить с официальным посланием. «Мы обратились к ФК «Тамбов» с просьбой об увеличении гостевой квоты билетов, однако получили отказ. В связи с этим, ФК «Динамо» не рекомендует ехать в Тамбов болельщикам, не имеющим билетов на футбол», говорилось в заявлении.

Кирилл Панченко довольно быстро оформил дубль, а его партнеры вот-вот грозились довершить разгром. Но ничего подобного в итоге не случилось. «Качеством игры я сегодня недоволен. «Тамбов» возил нас весь второй тайм, и за это каждый полевой игрок получит от меня претензии в раздевалке», заявил наставник «Динамо» Юрий Калитвинцев. Хозяева отыграли один гол усилиями Дениса Пояркова и были близки к почетнейшей ничьей: форвард «Тамбова» Александр Алумона дважды выходил один на один с Шуниным. Но вратарь «Динамо» выстоял – 1:2.

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«Мы стали жертвами беспредела». Матч «Спартак» Нч – «Нефтехимик» завершился судейским скандалом

Футболисты «Нефтехимика» провожали август с облегчением. За последнее время нижнекамцы дважды проиграли в ФНЛ с разгромным счетом и сенсационно уступили в кубке России футбольному клубу «Челябинск». В Нальчик подопечные Рустема Хузина прибыли с подчеркнуто подавленным настроением. Даже читать предматчевые программки у них как следует не получалось: хотелось поскорее выбежать на поле, чтобы реабилитироваться. И «Нефтехимику» это почти удалось...

Нижнекамцы ни в чем не уступали нальчикскому «Спартаку», игравшему в родных стенах. Форвард хозяев Хасан Ахриев поймал кураж и сделал дубль. Однако тот же трюк удался и нижнекамскому голеадору Руслану Галиакберову – 2:2. До конца матча оставалось совсем чуть-чуть. Но... «Сегодня мы стали жертвами судейского беспредела. Судья старательно свистел в нашу сторону и в конечном счете добился своего», поделился мнением наставник «Нефтехимика» Рустем Хузин.

Еще больше досталось голкиперу нижнекамцев. «В первом и третьем голе налицо ошибка вратаря», не стал уворачиваться от прямого ответа на вратарский вопрос Хузин. Его команда проиграла в Нальчике – 3:2, а Александр Самохвалов, одно время слывший самым непробиваемым вратарем ФНЛ, в последних трех матчах пропустил 10 голов.

«Передо мной стояла дилемма: бальные танцы или футбол». Кто ведет «Волгарь» в Премьер-Лигу

Один из беднейших клубов ФНЛ располагается в Астрахани. По слухам, некоторые футболисты местной команды получают в районе 50 – 100 тысяч рублей в месяц, но даже это не спасает от задержек по зарплате. «Четверку нашей обороны формируют ребята 20-24 лет. Наверное, ни у кого нет такой юной линии защиты», добавил Юрий Газзаев.

Наставнику же «Волгаря» все ни по чем. В условиях кадрового голода Юрию Фарзуновичу приходится искать игроков в недрах ПФЛ, а то и любительского футбола. В «Солярисе» был найден главная ударная сила Алексей Сутормин; удалось реанимировать карьеру многообещающего воспитанника «Сатурна» Темури Букия. А в последних двух турах публику наповал сразила игра Романа Акбашева: 4 гола в 3-х матчах! «Передо мной стояла дилемма: пойти в бальные танцы или футбол. Мне больше нравилось последнее, поэтому я здесь», скромно признался опорник «Волгаря».

Очередной дубль Акбашева помог «Волгарю» сломить сопротивление «Луча-Энергии» 3:2. Таким образом, астраханцы вскарабкались на четвертое место! Однако победа над главным аутсайдером ФНЛ далась очень тяжело: не случайно Юрий Газзаев уже сейчас остерегает свою команду от эйфории. «Мы много пропускаем со стандартов, хотя немало работаем над этим компонентом. Пока у нас нет той цельной сбалансированной игры, которую я хотел бы видеть», – отметил рулевой «Волгаря».

Победа над «Лучом» позволила астраханцам выйти в лидеры по набранным очкам на домашнем поле. Удержать планку им будет непросто: через неделю на стадион «Центральный» пожалует окрыленный «Спартак-2».

Бургер Кинг и очередной конфликт Радимова с арбитрами. Что сопуствовало матчу «Спартак-2 – Зенит-2»

«Ваше имя – Бургер Кинг!» скандировали фанаты «Спартака» в адрес питерских коллег. За этим пристально наблюдал Массимо Каррера – итальянец наверняка спросил у соседей в ВИП-Ложе, что связывает «Зенит» и ресторан фаст-фуда. По самой игре у наставника основы «красно-белых» вопросов не возникло. В этот погожий московский день «Спартак-2» был на голову сильнее питерской молодежи – 4:1.

Долгое время шла мужская – если не мужицкая борьба. Денис Давыдов с удовольствием матерился после каждого болезненного удара по ногам, а наставник «Зенита-2» Владислав Радимов весь матч воевал с четвертым арбитром Денисом Заботиным. С облегчением резервный рефери вздохнул лишь к 65-й минуте: Георгий Мелкадзе и Артем Федчук с интервалом в минуту убили интригу в матче.

«Спартак-2» сегодня переиграл нас и полностью заслужил победу. Нам не мешало ни поле, ни судьи, ни что-либо еще», – косвенно признал свою неправоту Радимов. Наставник «сине-бело-голубых» не лукавил: «Зенит-2» был разгромлен по делу, вследствие чего команда из Санкт-Петербурга опустилась на шестую строчку в турнирной таблице.

Результаты 11-го тура ФНЛ:

«Химки» – «Тюмень» – 3:2

«СКА-Хабаровск» – «Енисей» – 1:0

«Сибирь» – «Шинник» – 1:1

«Тамбов» – «Динамо» – 1:2

«Тосно» – «Балтика» – 4:1

«Спартак-2» – «Зенит-2» – 4:1

«Мордовия» – «Сокол» – 0:0

«Волгарь» – «Луч-Энергия» – 3:2

«Спартак» Нч – «Нефтехимик» – 3:2

«Кубань» – «Факел» – 0:0

Цифры:

1 игру на выезде выиграла «Балтика» в 2016 году. Случилось это 16 марта, а в роли поверженной команды оказалась почившая в бозе «Волга» НН (1:0).

3 подряд выездных матча «Сокол» заканчивает со счетом 0:0. Остается только пожелать саратовским «выездникам» не унывать и держаться.

4 гола в трех последних матчах забил опорник «Волгаря» Роман Акбашев. Сам игрок уже начинает мечтать о переходе в питерский «Зенит».

8 матчей подряд не проигрывает «Шинник». Ничья на выезде, победа дома – все по системе Лобановского!

9 голов в первых 11 матчах ФНЛ забил Кирилл Панченко. Это позволило динамовцу существенно оторваться от ближайшего преследователя – форварда «Зенита-2» Алексея Гасилина.

10 голевых моментов имел с начала сезона форвард «Тамбова» Александр Алумона. Как итог ноль забитых голов!

19 домашних очков набрал в этом сезоне «Волгарь». По этому показателю астраханцы вышли в лидеры ФНЛ!

31 гол забили команды в этом туре. Это лучший результат в текущем сезоне ФНЛ! Премьер-Лига, к сожалению, к подобным показателям не подходит и близко.

316 минут подряд не пропускает на выезде «Сокол». Это лучший выездной результат в текущем сезоне!

Россия. ФНЛ Россия Химки Тюмень Динамо Тамбов Спартак-Нальчик Нефтехимик Волгарь Луч Зенит-2 Спартак-2
Комментарии (4)
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alexis02lion
1472996145
Можно было и про первую домашнюю победу СКА-Хабаровск написать, хотя игра была скучная, но первая победа таки есть. А так обзор как всегда хороший и по сути обо всём важном что было в туре.
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арейская
1473026729
++++++
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TiNO07
1473070886
Что за чушь! Хузин пусть еще спасибо скажет, что им два пенальти не поставили. А забили свой второй гол с липового стандарта.
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Maxim Nik
1473305961
Обычно в Тамбове гостям выделяют один сектор. А тут сразу два выделили и те битком. А то что билеты в первые часы скупили, так это не только Москва. Тамбовские болельщики по той же схеме прошлись.
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